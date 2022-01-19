Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МВД Казахстана продолжит мероприятия по обеспечению правопорядка после отмены режима... 07:08
Российский голкипер «Байера» Лунев перенес операцию 07:07
Путин и президент Ирана Раиси обсудят в Москве ядерную сделку 07:06
Аэропорт Алма-Аты полностью возобновил работу 07:05
Стало известно, где может продолжить карьеру украинский тренер Шевченко 06:50
Россиян предупредили, какие банкноты валют не стоит хранить дома 06:45
Древнюю «соцсеть» нашли в Африке — она процветала более 50 тысяч лет назад... 06:43
Микологи создали полный список шляпочных грибов, растущих в России 06:39
Великобритания назвала Украину приоритетом своей внешней политики 06:35
Сушинский: 50% болельщиков ждут провала от российский хоккейной сборной на ОИ 06:34

Ученые выяснили, как пандам удается набирать такой большой вес на растительной диете

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mikhail Tereshchenko

Зоологи, изучающие панд, выяснили, что им помогают извлекать больше энергии из побегов бамбука бактерии вида Clostridium butyricum. Они же помогают этим животным переводить свою исключительно растительную диету в жировые отложения. Благодаря взаимодействию с этими бактериями пандам проще выживать при недостатке пищи зимой. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell Reports.

Научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук Хуан Гуанпин рассказал, что ими был открыт первый пример того, как сезонные изменения в структуре микрофлоры заметно сказываются на внешнем виде животных.

«Открытие этих микробов позволит создать новые методы подавления сбоев в работе кишечника панд, а также поможет лучше понимать роль микрофлоры в жизни диких животных», — пояснил ученый.
Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственным видом семейства медвежьих, питающихся исключительно растительной пищей.

Весной в кишечнике панд начинают появляться большое количество бактерий вида Clostridium butyricum. Они разлагают растительные сахара, превращая их в другие органические вещества, которые представляют собой заготовки жировых молекул. Ученые уже провели дальнейшие эксперименты.

Они пересадили эти бактерии грызунам. В итоге мыши с пересаженными Clostridium butyricum при избытке калорий в рационе набирали массу значительно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Шотландии требуют дать политическое убежище двум пандам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть