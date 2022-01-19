Ученые выяснили, как пандам удается набирать такой большой вес на растительной диете

Зоологи, изучающие панд, выяснили, что им помогают извлекать больше энергии из побегов бамбука бактерии вида Clostridium butyricum. Они же помогают этим животным переводить свою исключительно растительную диету в жировые отложения. Благодаря взаимодействию с этими бактериями пандам проще выживать при недостатке пищи зимой. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell Reports.

Научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук Хуан Гуанпин рассказал, что ими был открыт первый пример того, как сезонные изменения в структуре микрофлоры заметно сказываются на внешнем виде животных.

«Открытие этих микробов позволит создать новые методы подавления сбоев в работе кишечника панд, а также поможет лучше понимать роль микрофлоры в жизни диких животных», — пояснил ученый.

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственным видом семейства медвежьих, питающихся исключительно растительной пищей.

Весной в кишечнике панд начинают появляться большое количество бактерий вида Clostridium butyricum. Они разлагают растительные сахара, превращая их в другие органические вещества, которые представляют собой заготовки жировых молекул. Ученые уже провели дальнейшие эксперименты.

Они пересадили эти бактерии грызунам. В итоге мыши с пересаженными Clostridium butyricum при избытке калорий в рационе набирали массу значительно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Шотландии требуют дать политическое убежище двум пандам.