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В Германии создали нейросеть для предсказания смерти от COVID-19

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Ученные разработали нейросеть для предсказания течения коронавирусной инфекции у больных, находящихся в реанимации. Об этом сообщает научный журнал PLoS Digital Health.

Исследователи анализировали образцы крови 50 пациентов, которые поступили в немецкие больницы в начале пандемии с очень тяжелыми формами COVID-19. Их лечили в соответствии с национальными рекомендациями. Часть из них в итоге скончались.

Пациенты, для которых было принято решение об ограничении терапии в соответствии с желанием пациента, были исключены из анализа.

Ученые собирали образцы крови на разных стадиях инфекции и отслеживали, как менялась концентрация трех сотен белков в ходе болезни. Это делалось при помощи специально разработанного машинного обучения.

В ходе анализа специалисты выделили совокупность 14 ключевых белков — протеом, концентрации которых наиболее существенно влияли на исход заболевания. В дальнейшем нейросеть использовала именно эти показатели, чтобы предугадать вероятность гибели или выздоровления пациента.

«Мы показываем, что протеом точно предсказывает выживаемость пациентов с COVID-19 в критическом состоянии из образцов, которые были собраны в среднем за 39 дней до исхода», — пишут исследователи.

Как рассчитывают ученые, это позволит использовать созданную ими нейросеть для оптимизации распределения ресурсов и сил врачей, однако полученные данные требуют дальнейшей оценки.

Накануне в ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. При этом, количество летальных исходов увеличилось на 4% и превысило 45 тысяч случаев.

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