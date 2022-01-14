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Инженеры создали водного робота, двигателем которого служит водоросль

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Phillips et al./Journal of Biological Engineering

Инженеры сделали робота, который может катиться по дну за счет водоросли внутри. Соответствующая статья была опубликована в Journal of Biological Engineering.

Природный механизм фотосинтеза обеспечивает преобразование энергии солнечного света в пригодную для использования живыми существами форму. В теории энергию, получаемую растениями от Солнца, можно использовать для привода механизмов.

Нил Филлипс из Университет Западной Англии и его коллеги разработали робота MARS, в котором приводом служит водоросль маримо (Aegagropila linnaei). В природе эта водоросль скатывается в небольшой плотной зеленый шар. Такой шар легко заключить в контейнер из пластика, и его не вымоет оттуда потоками воды, в отличие от мелких свободноплавающих водорослей.

Шар заключили в контейнер с выпускными отверстиями. Водоросль в процессе фотосинтеза вырабатывала пузырьки газа, который выходил через отверстия и приводил робота в движение. «Мы обнаружили, что робот Mk4, перекатывающийся по дну, в ходе перемещения по аквариуму может даже преодолеть кирпич или металлический стержень», – пишут авторы. Максимально робот развил скорость в 300 миллиметров в час.

Если шар сбалансирован таким образом, что центр масс совпадает с осью вращения, то в первую очередь он будет двигаться по направлению от Солнца. Инженеры предлагают использовать MARS для исследования морского дна. В частности, поскольку он не производит электромагнитное излучение, его можно применять в заминированных районах. Кроме того, предположительно, его способ передвижения менее раздражает морских обитателей, чем гребные винты.

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