Хирурги удалили хвост новорожденному мальчику

Бразильские хирурги из Детской больницы Альберта Сабина удалили младенцу хвост, с которым ребенок появился на свет. О редкой операции врачи рассказали в статье в журнале Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Мать ребенка была здорова, не употребляла алкоголь и наркотики, но во время беременности курила по 10 сигарет в день, а также перенесла инфекцию мочевыводящих путей, которую лечила антибиотиками. Мальчик появился на свет на 35-й неделе беременности, роды прошли без осложнений, но у ребенка обнаружили желтуху и, что привлекло куда большее внимание врачей, хвост длиной около 12 см, с шариком на конце.

Хвост появляется у всех человеческих эмбрионов примерно на четвертой неделе развития и исчезает к восьмой, превращаясь в копчик. Но иногда он так и не пропадает до конца. Хвосты у младенцев бывают ложными, состоящими в основном из жировой или хрящевой ткани, и истинными, с мышцами, кровеносными сосудами и нервами. Известно всего около 40 случаев истинных хвостов, и случай этого мальчика — один из них.

После операции врачи порекомендовали родителям обратиться к детскому неврологу. Подобные аномалии развития могут быть признаком поражения нервной системы, но не все симптомы такого поражения можно заметить в столь раннем возрасте. Дальнейшее наблюдение позволит развеять опасения или вовремя заметить и скорректировать отклонения в развитии.