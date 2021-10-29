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США перенесли запуск украинского спутника на следующий год

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Олег Уруський/Facebook

Отправку украинского спутника дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» отложили на начало 2022 года. Об этом сообщило информационно-консалтинговое агентство Defence Express.

Отмечается, что разработку специалистов КБ «Южное» должны были доставить посредством ракеты Falcon 9 Block 5. Но SpaceX опубликовал информацию о переносе старта на 10 января.

Спутник весит 180 килограммов и сделан на базе египетского EgyptSat-1, созданного украинскими специалистами по заказу Египта. Его задачей является создание снимков Земли в инфракрасном и видимом диапазонах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру образования и науки страны Сергею Шкарлету с поручением о восстановлении в стране научно-исследовательского флота за 5-10 лет. Он объявил, что необходимо «поставить себе высокую планку» в 36 научных судов, 12 из которых будут океанскими, «ледового класса».

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