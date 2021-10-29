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Российские ученые зафиксировали сильнейшую вспышку класса X на Солнце

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Depositphotos

На Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X 28 октября, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Сообщается, что сильная активность началась в 18:17, достигла своего пика в 18:35 и закончилась в 18:48. Всего за день произошло 14 вспышек класса С и выше, три из которых оказались сильными. Индекс вспышечной активности активности в настоящий момент находится на оранжевом уровне, он составляет 7,3 из 10 и лишь немного не дотягивает до красного уровня активности.

Ранее исследование специалистов Калифорнийского университета показало, что сильные магнитные бури могут привести к сбою в работе интернета.

Как сообщается, инфраструктура интернета подвержена ряду угроз, включая различные стихийные бедствия, крупные кибератаки и другие непредсказуемые события. Сильная солнечная буря также входит в этот список.

Дело в том, что во время магнитной бури Солнце извергает большую массу сильно намагниченных частиц, которые могут нарушить работу магнитного поля Земли и даже повредить линии электропередач. Это в свою очередь может отключить мировой интернет на несколько месяцев.

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