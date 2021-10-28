Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
NBС: «русские хакеры» атаковали оружейное лобби США 01:59
Счетная палата оценила расходы регионов на преодоление пандемии COVID-19 01:56
Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера... 01:55
Россия возглавила рейтинг стран по индексу климатического неравенства 01:52
«Спартак» согласовал контракт с футболистом «Арсенала» 01:45
В США считают, что российский ядерный арсенал способен «убить миллиарды... 01:44
«Барселона» уволила главного тренера Кумана 01:32
Американский эксперт Ситтон: «Северный поток — 2» поможет разрешить... 01:31
Продавец ювелирного в Нижнем Новгороде украла драгоценностей на 10,5 млн... 01:20
Счетная палата заявила о низком качестве бюджетного планирования в регионах 01:16

Экс-сотрудник Facebook объяснил страсть людей к теориям заговора и сенсациям в соцсетях

close
100%
BlueCatStudios/youtube.com

Экс-сотрудник подразделения Facebook по изучению искусственного интеллекта (ИИ) рассказал, чем обусловлена тяга людей к конспирологическим теориям, сомнительным сенсациям и фейковым новостям в соцсетях. Об этом пишет «Лента.ру».

Фаддул напомнил, что алгоритмы Facebook и других площадок предполагают достичь максимальной вовлеченности пользователей, поэтому юзерам показывают ту информацию, которую те хотят изучить. Кроме того, регистрируясь в соцсетях, некоторые главной целью ставят «производство контента», но алгоритмы все еще не видят разницу между фейками и реальными новостями.

«Когда вы видите заголовок фейковой новости, он вас удивляет, потому что чаще всего это информация, которую не ожидаешь встретить. Многие кликают на это, а алгоритм определяет, что такой контент генерирует вовлеченность», — заявил специалист.

Он добавил, что интерес людей к сенсационным и конспирологическим теориям доказан и к тому же естественен — множество исследований подтверждают, что фейковые новости распространяются быстрее обычных.

Ранее американец заявил, что убил своих детей после «постижения теорий заговора QAnon». Это конспирологическое движение в США, наиболее популярное во времена президентства Дональда Трампа. Последователи теории изначально были убеждены в том, что США правит некая тайная и могущественная «шайка» сатанистов, включающая в себя лидеров-демократов, бизнесменов, голливудских звезд, королевские семьи и других знаменитостей. За годы она обросла и другими трактовками — QAnon стал «всеобщей» теорией заговора. Так, например, с наступлением пандемии QAnon слились с идеями считающих COVID-19 вымыслом и антипрививочниками.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях