Экс-сотрудник Facebook объяснил страсть людей к теориям заговора и сенсациям в соцсетях

Экс-сотрудник подразделения Facebook по изучению искусственного интеллекта (ИИ) рассказал, чем обусловлена тяга людей к конспирологическим теориям, сомнительным сенсациям и фейковым новостям в соцсетях. Об этом пишет «Лента.ру».

Фаддул напомнил, что алгоритмы Facebook и других площадок предполагают достичь максимальной вовлеченности пользователей, поэтому юзерам показывают ту информацию, которую те хотят изучить. Кроме того, регистрируясь в соцсетях, некоторые главной целью ставят «производство контента», но алгоритмы все еще не видят разницу между фейками и реальными новостями.

«Когда вы видите заголовок фейковой новости, он вас удивляет, потому что чаще всего это информация, которую не ожидаешь встретить. Многие кликают на это, а алгоритм определяет, что такой контент генерирует вовлеченность», — заявил специалист.

Он добавил, что интерес людей к сенсационным и конспирологическим теориям доказан и к тому же естественен — множество исследований подтверждают, что фейковые новости распространяются быстрее обычных.

Ранее американец заявил, что убил своих детей после «постижения теорий заговора QAnon». Это конспирологическое движение в США, наиболее популярное во времена президентства Дональда Трампа. Последователи теории изначально были убеждены в том, что США правит некая тайная и могущественная «шайка» сатанистов, включающая в себя лидеров-демократов, бизнесменов, голливудских звезд, королевские семьи и других знаменитостей. За годы она обросла и другими трактовками — QAnon стал «всеобщей» теорией заговора. Так, например, с наступлением пандемии QAnon слились с идеями считающих COVID-19 вымыслом и антипрививочниками.