Диетолог Королева назвала продукт, улучшающий настроение

Шоколад может поднять настроение, но употреблять его в большом количестве опасно. Такую позицию высказала в интервью «радио Sputnik» врач-диетолог Маргарита Королева.

«Даже само слово «шоколад» провоцирует выделение эндорфинов. Шоколад – тот продукт, который многих спасает от серости и плохого настроения», — сказала диетолог.

Она объяснила, что продукт содержит триптофан – вещество, способствующее выработке эндорфинов в организме. Для получения большего удовольствия от шоколада, эксперт посоветовала его рассасывать.

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова посоветовала купить шоколад перед новогодними праздниками заранее, потому что в период подготовки к долгим выходным россиян ждут традиционные трудности с продуктами.

При этом переболевшим коронавирусом в течение определенного времени советуют исключить из рациона сладости, шоколад, выпечку и хлеб, а также полуфабрикаты – ветчину, котлеты, фаст-фуд. При этом она посоветовала снизить потребление сахара и содержащих его продуктов.