Уволенный за домогательства профессор MIT подал в суд за клевету

Профессор биологии Массачусетского технологического института, уволенный по подозрению в сексуальных домогательствах, подал иск в попытке оспорить это. Об этом сообщает издание Boston Globe.

В своем иске Дэвид Сабатини утверждает, что имел добровольные сексуальные отношения со своей обвинительницей, с которой вместе работал в Институте биомедицинских исследований Уайтхеда при MIT. После того, как профессор завершил с ней роман в 2019 году и отказался от долгосрочных отношений, она, по его словам, продолжила преследовать его и, в конечном итоге «сфабриковала обвинения в том, что Сабатини сексуально ее домогался (в то время как в реальности все было наоборот)».

Эти обвинения профессор рассматривает как месть обиженной любовницы, а расследование Института Уайтхеда называет фиктивным. В результате ученого уволили, он потерял свою лабораторию и множество грантов.

Также он утверждает, что его репутации был нанесен огромный урон, который затруднит получение денег на дальнейшую работу, а его психическое здоровье «ухудшилось до такой степени, что ему рекомендовано не жить одному, чтобы друзья и семья могли наблюдать за ним». В иске содержатся требования денежной компенсации, а в качестве ответчика указаны его обвинительница, Институт Уайтхеда и его директор, Рут Леманн.

Ранее «Газета.Ru» писала о деталях этого увольнения. Дэвид Сабатини – один из наиболее выдающихся ученых в своей отрасли. Еще в начале своей карьеры он определил белок mTOR, а в 2016 году аналитики называли его имя среди возможных претендентов на Нобелевскую премию.