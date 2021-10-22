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В Африке сфотографировали сову, которая скрывалась от орнитологов 150 лет

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Dr. Robert Williams/Imperial College London

Биологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили сову, которую в дикой природе не видели около 150 лет. Об этом сообщает сайт колледжа.

Полосатого филина (так называется вид) заметил Джозеф Тобиас, руководитель полевого исследования биологических последствий сельскохозяйственной деятельности в Африке.

Впервые птица была описана в 1872 году по особи, полученной от ганского охотника Ричардом Боудлером Шарпом, хранителем коллекции птиц в Музее естественной истории в Лондоне и основателем Клуба британских орнитологов.

С тех пор ученые не слышали о подтвержденных наблюдениях этого вида, единственная фотография была сделана в Конго в 2005 году, но ее качество было слишком низким. Найти эту птицу считалось важной задачей для орнитологов.

16 октября 2021 британские ученые, находясь в лесу Атева в Гане, случайно потревожили какую-то птицу и заставили ее взлететь. «Она была настолько большой, что сначала мы подумали, что это орел, – рассказал доктор Тобиас. – К счастью, она сидела на невысокой ветке, и когда мы подняли бинокль, у нас отвисли челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой совы».

Птицу было видно лишь 10-15 секунд, но за это время ученые сделали несколько фотографий. Этот вид можно узнать по характерным черным глазам, желтому клюву и большому размеру.

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