Южная Корея готова к пуску своей первой ракеты «Нури»

Республика Корея полностью завершила подготовку к запуску своей первой ракеты-носителя «Нури». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Пуск запланирован на 21 октября в 16:00 по местному времени (10:00 мск). Он осуществится с космодрома «Наро» в провинции Чолла-Намдо, это в 470 км от Сеула.

Перед пуском будет проведено изучение погодных условий. Будет учитываться скорость ветра на высоте 10 км и возможность столкновения с космическими объектами.

20 октября была завершена транспортировка трехступенчатой ракеты от сборочного ангара ко второму стартовому комплексу. Вес носителя составил 200 тонн, потребовалось 80 минут, чтобы преодолеть расстояние в 1, 8 км.