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Вирусолог Аграновский прокомментировал опасность штамма заразнее «дельты»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал опасность варианта штамма «дельта» — AY.4.2. Он заявил РБК, что эта разновидность коронавируса заслуживает пристального внимания и имеет потенциал к дальнейшему распространению, если 10% случаев заболевания коронавирусом в Англии сейчас связаны с ним.

Накануне британские специалисты выпустили сообщения об опасности нового штамма. По их данным, он более заразный.

Как рассказал Аграновский, сейчас насчитывается около 50 производных от «дельта» вариантов. Вирусолог заверил, что но ни один из них не стал более конкурентоспособным из-за изменения каких-то свойств. По словам профессора, за вариантом AY.4.2,безусловно, нужно следить. Но насколько AY.4.2 более заразен, чем дельта, надо исследовать. Пока о его опасности говорить трудно, резюмировал Аграновский.

По мнению ученого, если новый штамм заразнее всего на 10-15%, чем исходный дельта, то это небольшой прирост. Он указал для сравнения, что сам «дельта», в два раза заразнее первоначального «уханьского» штамма.

Ранее психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала о признаках постковидной депрессии. По ее словам, это нормально, если человек, который переболел коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит. Врач отметила, что это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания.

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