«Пиво зло»: Малышева рассмешила подписчиков постом о прилете Пересильд с МКС

Ведущая шоу «Жить здорово» Елена Малышева решила прокомментировать в своем Instagram прилет из космоса первого в истории человечества киноэкипажа, состоящего из режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Их сопровождал космонавт Олег Новицкий.

Но медийного доктора и журналиста подвело написание текста с помощью предиктивной систем набора Т9. В сообщение вкралась ошибка.

«Взлет и посадка — это самое тяжелое. Все самое страшное происходит на взлете и посадке. Ну приземления, слава богу, прошло гладко. Все на земле. Как пиво зло нам ленивым и трусливым, что есть люди, которые готовы рисковать....<...>», — написала Малышева, чем позабавила своих подписчиков. Затем строчка была исправлена на «Как повезло нам ленивым и трусливым, что есть люди...».

Ранее сообщалось, что Шипенко и Пересильд в настоящий момент восстанавливаются после съемок фильма на МКС. Они проходят многочисленные медицинские обследования, курсы массажа, занятия в бассейне и другие процедуры. Космонавт Андрей Борисенко в разговоре с «Газетой. Ru» предположил, что реабилитация кинематографистов может «немного растянуться».