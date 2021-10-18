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Выявлена связь между пульсом и смертностью от COVID-19

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Группа ученых из Великобритании и Италии нашла связь между частотой пульса человека и смертностью от коронавируса. Об этом пишет издание «Известия».

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода, к такому выводу пришли исследователи в ходе своей работы.

Вероятность смерти можно считать повышенной, если скорость данной волны превышает 13 м/с, говорится в выводах работы. Норма для молодых и людей среднего возраста составляет 5,5-8 м/с.

Также у людей, инфицированных COVID-19, скорость пульсовой волны в среднем выше на 1,89 м/с. Отмечается, что увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с может повысить вероятность смерти пациента на 14%.

Ранее биолог Анча Баранова назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма.

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