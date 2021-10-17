Актриса Пересильд рассказала, какое у нее настроение после возврата с МКС на Землю

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что ей грустно из-за окончания экспедиции на Международной космической станции. Об этом сообщает Первый канал.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — сказала она после приземления.

По ее словам, она понимала, что подобный полет будет единожды.

Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко благополучно приземлился в Казахстане в 07:35 мск воскресенья.

Члены «киноэкипажа» Пересильд и Шипенко стали первыми в мире, кто снимал на орбите художественный фильм. Речь идет о драме под рабочим названием «Вызов». По сюжету зрителей ожидает история девушки-врача, отправляющейся на МКС для спасения космонавта. Данная картина стала совместным проектом госкорпорации «Роскосмос».

В съемочном процессе были задействованы и российские космонавты, среди которых Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. «Киноэкипаж» больше недели пробыл на Международной космической станции.

Ранее в Роскосмосе оценил приземление «киноэкипажа».