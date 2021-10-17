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«Киноэкипаж» перешел из МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю

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Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА «Новости»

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел из МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю, сообщается на сайте NASA.

Пересильд и Шипенко попрощались с оставшимся на станции экипажем МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.

Корабль с «киноэкипажем» должен отстыковаться от МКС в 4.14 мск, двигатели для возвращения на Землю включатся в 6.41.46 мск, а посадка спускаемого аппарата ожидается в 7.35.42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

Ранее стало известно, что «киноэкипаж» вернется на Землю раньше запланированного времени.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.

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