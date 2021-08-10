NASA: высадка на Луну переносится из-за неготовности скафандров

Высадка на Луну американских астронавтов переносится из-за неготовности скафандров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад офиса генерального инспектора НАСА.

«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели», — указано в докладе.

Речь идет о скафандрах серии Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), которые разрабатываются для программы «Артемида», нового полета человека на Луну.

«Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров <...> Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года», — резюмируют авторы доклада.

Ранее компания Джеффа Безоса раскритиковала Илона Маска за опасный проект полета на Луну с использованием пилотируемого космического корабля Starship.