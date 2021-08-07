Рогозин рассказал о причинах запуска двигателей модуля «Наука» после стыковки

Двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука» включались в июле после стыковки с МКС из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления. Все предсказать, наверное, было очень сложно», — заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, история модуля в целом «очень драматичная», но благодаря совместным усилиям всех специалистов удалось добиться успешной стыковки.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС 29 июля. Стыковка прошла в автоматическом режиме, процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа станции. Космонавты с МКС провели видеоэкскурсию по новому модулю.

Затем произошло незапланированное включение двигателей модуля, что привело к изменению ориентации МКС.

Ранее сообщалось, что нештатное включение двигателей после стыковки с МКС было вызвано срабатыванием системы безопасности, посчитавшей, что модуль все еще находится в свободном полете.