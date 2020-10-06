SpaceX получила контракт Пентагона на отслеживающие ракеты спутники
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фирма SpaceX предпринимателя Илона Маска получила госконтракт Пентагона на $149 млн в рамках программы создания спутников для слежения за запусками ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».
SpaceX будет использовать свой завод по производству телекоммуникационных спутников Starlink для создания спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами.
Также контракт объемом в $193 млн на те же цели получила менее известная компания L3 Harris Technologies.
Спутниковые технологии должны использоваться для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.