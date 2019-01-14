В США рассказали, как долго будут покупать российские ракетные двигатели
Глава совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер заявил, что США намерены покупать российский ракетный двигатель РД-180 «как минимум» до 2023-2024 годов. Об он заявил в фильме «Валентин Грушко. Главный конструктор», размещенном на сайте «Энергомаша».
Бейкер подчеркнул, что РД-180 является «замечательным» двигателем. Он заявил, что американская сторона будет покупать двигатель «как минимум до 2023-2024 годов».
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Также он отметил, что 20 лет сотрудничества между странами в космической сфере оказались очень продуктивными.
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск высоко оценил РД-180.