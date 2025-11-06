«Поколение снежинок». Действительно ли современные дети стали более хрупкими?

Существует мнение о том, что современные дети стали очень хрупкими, поэтому они по каждому поводу обращаются к психологу, а в советское время ребенок был тверже, легче давал отпор сверстникам, мог самостоятельно справиться со своими эмоциями. Однако, как рассказала психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Варвара Делибалт, — это миф. Дети не стали более хрупкими, просто мир вокруг стал более сложным. Подробнее о том, как изменилось пребывание в школах — в интервью «Газеты.Ru» ко Дню борьбы с насилием и травлей в школе.

— Есть мнение, что современные дети стали более хрупкими, если сравнивать их с ровесниками из СССР. Тогда дети легче вступали в конфликт, легче дрались, меньше переживали, им не нужен был психолог по любому вопросу. Почему поколения так отличаются?

— Сейчас в соцсетях можно встретить термин «поколение снежинок». Это негативное и уничижительное клише, которое используется для описания молодого поколения в таких категориях, как чувствительность, ранимость, неустойчивость перед трудностями и давлением.

Но это именно стереотип, причем достаточно токсичный и обесценивающий. Идея о том, что «раньше молодежь была крепче и меньше переживала» — миф.

Каждое поколение сталкивается со своими стрессами и по-своему на них реагирует. Тем более, что сегодня нагрузка на психику ребенка выше, чем в СССР.

— Почему нагрузки стало больше?

— Дети живут в мире бесконечного потока информации, школьных нагрузок, пропагандируемой формулы «успешного успеха», «достигаторства», где ценность человека часто сводится к количеству лайков. Это создает невиданное ранее давление.

Более того, мы стали больше знать о психике. Раньше последствия травли (депрессия, тревожность, травматические переживания) не диагностировались и списывались на сложный характер. Сегодня люди хотят больше знать и понимать, что такое психологическое здоровье, потому что оно так же важно, как и физическое. Родители проявляют и уделяют много внимания детям, тем самым проявляя заботу и защиту.

close Варвара Делибалт, психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» ФГБОУ ВО МГППУ Фото из личного архива

— Но гиперопека — это тоже плохо, как тогда ребенок будет сталкиваться с трудностями, когда вырастет? Может быть, не нужно каждую проблему обсуждать с психологом?

— Конечно, можно привести метафору с иммунитетом: если новорожденного поместить в абсолютно стерильную среду, устойчивость организма перед инфекциями не разовьется.

Но это не значит, что там, где ребенок или подросток нуждается в поддержке и защите, он должен и, главное, может справляться сам. Самой главной его опорой являются его родители и близкие. И многие из них обращаются к психологам именно для того, чтобы оказать ребенку более всестороннюю поддержку и помощь совместно со специалистом. Если не гасить маленький костер, он может превратиться в пожар. Раннее обращение к психологу помогает ребенку научиться справляться с трудностями, а не доводить себя до кризиса. А родителю — укрепить свою уверенность. Это не про «хрупкость», а про умение заботиться о ментальном здоровье как ребенка, так и взрослого.

— Был ли буллинг в советских школах?

— Был, но сегодня он поменял свою форму. Буллинг — это целенаправленное и неоднократное агрессивное поведение (в том числе унижение, издевательство, запугивание, принуждение), которое наносит вред другому человеку. Оно связано с дисбалансом физической, социальной или эмоциональной власти. При этом жертва травли не может привычными средствами остановить этот процесс и защититься от него. Нередко ситуация травли остается незамеченной, и это может привести к ряду других проблем.

В советское время травля могла быть локализована в школе или дворе. Дом был при этом убежищем. Многие помнят знаменитый фильм Ролана Быкова «Чучело». С развитием технологий травля переместилась в интернет и появился кибербуллинг. По сути, это тоже агрессия, но в виртуальной реальности.

Сегодня травля проникает в дом через экран, и убежища нет.

Давление становится постоянным, причем нагрузка на психику только возросла.

— Вступать в конфликт — это ведь нормально. Любую ссору можно назвать буллингом?

— Не каждый конфликт или ссора — буллинг или кибертравля. Конфликты сами по себе свойственны развитию, — это прежде всего противоречие, в ходе взросления и развития мы учимся преодолевать эти противоречия теми или иными социально приемлемыми способами, овладеваем моделями конструктивного решения таких ситуаций, например, с помощью сотрудничества или компромисса. Травля отличается неравенством сил участников, умышленностью и систематичностью.

— Есть ли какие отличительные черты у кибербуллинга? Чем он отличается от травли в реальной жизни?

— В интернете есть свои нюансы, которые определяют различия. Во-первых, это анонимность и дистанция: агрессор часто чувствует себя в безопасности за экраном, что развязывает ему руки и снижает чувство ответственности.

Во-вторых, отсутствие временных и пространственных границ: травля не заканчивается после школы. Она продолжается 24/7, жертва не чувствует себя в безопасности даже дома.

В-третьих, массовость и скорость распространения: унизительную фотографию или слух можно за секунды разослать сотням людей. Удалить такую информацию из сети очень сложно.

В-четвертых, отсутствие физического контакта: нет прямых драк или физического запугивания, но психологический удар может быть сильнее из-за публичности и постоянства. И, наконец, иногда сложно определить, кто агрессор: источник травли не всегда очевиден, что затрудняет вмешательство взрослых.

Более того, уже давно описан такой феномен, как растормаживание в сети (ослабление психологических барьеров, ограничивающих выход скрытых чувств и потребностей, что заставляет людей вести себя в интернете так, как они обычно не поступают в реальной жизни). Он очень похож на поведение толпы, но только в сети.

— Есть у кибербуллинга разновидности?

— В этом году мы с коллегами разработали «Навигатор профилактики социальных рисков детства в цифровой среде», в котором выделили разные виды и формы отклоняющегося онлайн-поведения. Некоторые виды киберагрессии: киберзлословие (хейтинг), киберпреследование (сталкинг), киберигнорирование (жертву против ее воли исключают из общих переписок, сообществ, чатов, групп, в том числе школьных), киберклевета, киберразжигание (флейминг — публичные оскорбительные перепалки с переходом на личности), киберпритеснение (настойчивые и повторяющиеся слова и действия, которые вызывают у жертвы раздражение, тревогу и стресс, и при этом не имеют разумной цели) и троллинг.

И это далеко не все формы проявления киберагрессии, причем большая их часть проявляется и онлайн, и офлайн. Кибертравля является одной из форм онлайн-агрессии.

— Троллинг — это тоже кибербуллинг? Это же просто шутки…

— Троллинг изначально задумывался как провокация и «шутка». Если цель — просто поиздеваться и позлить незнакомого человека на форуме, это может оставаться в границах «токсичного поведения». Цель троллинга — высмеять, унизить, оскорбить пользователя, спровоцировать его на негативную реакцию, создать конфликт.

Однако, как только троллинг становится направленным, повторяющимся и нацеленным на причинение вреда конкретному человеку — это уже полноценный кибербуллинг.

Фраза «это же просто шутки» — главное оправдание агрессора. Для жертвы нет никакой разницы, была ли это «шутка» или нет. Последствия — унижение, стресс, тревога — абсолютно реальны. Троллинг разрушает психологическое благополучие и может стать спусковым крючком для более серьезной травли.

— У жертвы кибербуллера и у него самого есть психологический портрет?

— Это миф, не существует типичной жертвы. Ей может стать абсолютно любой ребенок, подросток или взрослый. Однако чаще мишенями становятся, например, дети, которые чем-то выделяются: физическими особенностями, успехами или неуспехами в учебе, социальным статусом семьи, необычными увлечениями. Нередко это дети с низкой самооценкой, тревожные, чувствительные, с небольшим кругом общения, которым сложно за себя постоять. Но, опять же, это не обязательно.

В психологии давно описан так называемый треугольник Карпмана — «преследователь — жертва — спасатель». И это хорошая иллюстрация того, как в одной ситуации человек может быть агрессором, а в других — жертвой или спасателем.

Цель агрессора — получить власть и контроль над другим, самоутвердиться, потому что не обрел широкий репертуар поведения для адекватной самореализации. Часто это дети или взрослые, которые сами испытывают проблемы: неблагополучная обстановка дома, жестокое обращение, низкая самооценка, потребность во внимании. Они могут быть как изгоями, так и лидерами в классе. Агрессия в сети для них — способ выплеснуть накопленный гнев или компенсировать недостаток власти в реальной жизни.

— Правда ли, что кибербуллингом может заниматься ребенок, который в реальной жизни тихий и спокойный?

— Такой вариант тоже возможен, но не обязателен. Я уже ранее упоминала эффект растормаживания в сети. Этот механизм может способствовать превращению в агрессора, потому что он не видит последствий своих действий для жертвы (слез, боли), чувствует анонимность. Иногда в реальности обидчик сам может быть жертвой и таким образом вымещать накопленные негативные чувства.

— Какие еще факторы способствуют кибербуллингу?

— Негласная поддержка травли в реальной жизни. Если в целом в школе или обществе поддерживается и процветает буллинг, он закономерно переходит в онлайн-пространство. Интернет становится просто новым инструментом для старых практик.

Более того, в сети ярко выражен эффект толпы: люди часто присоединяются к травле, чтобы не выделяться и получить одобрение группы. Даже молчаливые наблюдатели своим бездействием косвенно поощряют агрессора.

Многие пользователи (особенно дети и подростки) не осознают, что правила этикета и уважения к другому человеку действуют и в сети. Они не понимают, что их «шутка» может иметь реальные, разрушительные последствия.

— Может ли ребенок стать кибербуллером из-за скуки?

— Скука и поиск развлечений тоже могут быть значимым фактором. Для некоторых кибербуллинг — это способ «поразвлечься». Кибербуллинг может быть и способом отомстить за старую обиду (реальную или вымышленную) или из-за зависти к успехам, популярности или внешности жертвы.

Нередко кибербуллинг — это проекция собственных проблем. Агрессор, который сам переживает трудности (проблемы в школе или семье, низкая самооценка, сам является жертвой буллинга в офлайне), может вымещать накопленную злобу на других в сети.

Не последнюю роль играет стремление к социальному принятию. Часто травля является «пропуском» в крутую компанию. Чтобы доказать свою «крутость», подросток начинает травить других.

— Могут ли взрослые потакать кибербуллингу?

— Да.

Травля и кибертравля нередко появляется и проявляется там, где взрослые не вмешиваются в сложные ситуации, возникающие между детьми.

Еще один аспект — когда взрослые отвергают саму проблему травли. Они могут исходить из ложного убеждения, что проблема травли надуманная, ее не существует. Еще сложнее ситуация там, где взрослые менее или более осознанно сами поддерживают ситуацию травли — за счет выделения любимчиков, используя некоторых детей как источник информации, провоцируя нездоровую конкуренцию между детьми и др.

Дети и подростки нередко говорят, что не знают к кому обратиться за помощью, так как сталкиваясь с ответами «сами разбирайтесь», «не придумывайте, все у вас хорошо» и другими, на самом деле сталкиваются с серьезным фактом обесценивания и остаются наедине со своими переживаниями.

— Чем грозит кибербуллинг для жертвы?

— Снижение самооценки, тревожность, риск развития депрессивного состояния, бессонница, потеря аппетита, социальная изоляция, в некоторых случаях на фоне кибертравли или буллинга могут проявляться проблемы с учебой.

Дети могут проявлять нежелание посещать школу, испытывать потребность в том, чтобы уйти из учебного заведения. Проблемы со здоровьем (на фоне психосоматики) тоже могут быть последствиями киберагрессии. Долгосрочные травмы, которые могут перерасти в сложности во взрослом возрасте. В некоторых случаях — проявление агрессии к более слабым и беззащитным. А в самых тяжелых и трагичных — суицидальные мысли и действия.

— А есть ли последствия для агрессора?

— Последствия для агрессора — укрепление агрессивного поведения. В будущем появятся трудности, основная — неспособность выстраивать здоровые отношения, вероятны проблемы с законом (оскорбление, клевета, угрозы — административно и уголовно наказуемы). Обидчик может не понимать, что такое поведение может для него самого обернуться потерей репутации в реальной жизни, а также реальным наказанием: постановкой на внутришкольный учет, в ПНД, административной ответственностью, штрафами для родителей. Возможно и возбуждение уголовного дела (например, если в результате травли жертва совершила суицид, либо были нанесены телесные повреждения).

Травля влияет не только на тех, над кем издеваются, но и на тех, кто является свидетелем такого поведения. Он может приводить к формированию установки о нормативности травли и легитимизации агрессии.

— Что делать, если ребенок стал жертвой кибербуллинга?

— Следует очень внимательно отнестись к ребенку, если отмечается изменение поведения ребенка (замкнутость, избегание контактов, проблемы в межличностных отношениях, ухудшение настроения, проявление нетипичных эмоциональных реакций), снижение успеваемости, жалобы на головные боли или боли в животе, проявление навязчивых движений и действий (накручивание волос на палец или их выдергивание, покусывание ногтей), если ребенок очень нервничает, когда получает новое сообщение или уведомление. Ребенок может упомянуть об агрессии, но, как правило, делает это с осторожностью или намеками.

Если опасения подтвердились, выслушайте и поддержите ребенка. Самое главное — дать понять, что вы на его стороне. Не запрещайте интернет, лучше помогите ребенку заблокировать агрессора, а также скройте личную информацию в соцсетях. Сохраните доказательства: скриншоты, ссылки, переписку. Это важно в крайне тяжелых и опасных случаях, когда необходимо также обращаться в правоохранительные органы. Направьте жалобу администрации сообщества или платформы: почти все социальные сети имеют функции жалобы на контент и пользователей. И обратитесь в школу, если агрессоры — одноклассники, школа должна отреагировать и провести профилактическую работу.

Обратитесь к психологу, если чувствуете, что нужна профессиональная помощь. В серьезных случаях (угрозы, шантаж) — нужно идти в полицию.