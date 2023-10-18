C341 или Фелисетт: как прошел единственный в мире космический полет кошки

Космических собак Белку и Стрелку знают почти во всем мире, — куда менее известна кошка-космонавт. Ее запустили французы в 1963 году. Животное было выбрано из-за малых размера и веса, поскольку французская ракета не отличалась грузоподъемностью. О том, как ровно 60 лет назад прошел полет космокошки Фелисетт — в материале «Газеты.Ru».

Звери в космосе

Испытания на животных были общим местом в космонавтике многих стран мира. Интересно, что первый зверь оказался в космосе задолго до общепринятой даты начала космической эры, и был не крысой или собакой, а приматом. 14 июня 1949 года макак-резус Альберт II поднялся до высоты 134 км, стартовав в герметичной капсуле с американской авиабазы Холломан. Ракетой-носителем была «Фау-2», захваченная у немцев в 1945 году, — из нее извлекли боевую часть и заменили на полезную нагрузку. Альберт II пережил старт, нахождение в космосе и спуск, но умер при ударе об землю из-за отказа парашюта.

На «Фау-2» успели полетать еще множество обезьян, но ни одна из них не прожила долго. Самым удачливым был Альберт VI, который умер лишь спустя несколько часов после приземления от перегрева, пока ждал спасательную команду. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку немецкая ракета создавалась для бомбардировок Лондона, а не для космических путешествий. Впрочем СССР в 1951 году отправил в космос собак Цыгана и Дезика на практически копии «Фау-2» — ракете Р-1, тем не менее, животные благополучно вернулись на землю.

Все эти полеты были суборбитальными, — то есть аппараты не совершили ни одного витка вокруг планеты. В 1957 году первым животным на орбите оказалась собака Лайка, летевшая внутри «Спутника-2». Аппаратура перестала фиксировать признаки жизни спустя несколько часов после запуска, но назад бы собака не вернулась в любом случае, — аппарат сгорел в атмосфере через полгода. «Спутник-5» в 1960 году уже смог вернуть с орбиты собак Белку и Стрелку.

Французы вступают в гонку

Франция намеревалась стать третьей после СССР и США космической державой, начав в 1961 году космическую программу. Ее первая ракета Véronique была менее грузоподъемной, чем «Фау-2», и потому о полетах обезьян речи идти не могло. 22 февраля 1961 года в космос отправилась крыса Гектор, но французы хотели испытать систему с участием более крупных животных. Выбор пал на кошек, поскольку в те годы они часто использовались для исследования работы нервной системы.

В 1963 году Центр исследований авиационной медицины приобрел 14 кошек у торговца домашними животными. Все они были самкам, из-за более спокойного поведения по сравнению с самцами. Ученые решили не давать животным имен до окончания подготовки, чтобы сотрудники не привязались к ним.

close 100% Wikimedia Commons

Началась интенсивная программа тренировок: кошек приучали не бояться шума и вибраций, спокойно сидеть в тканевом «коконе» и переносить перегрузки в центрифуге. При этом медики непрерывно контролировали неврологическое состояние животных через вживленные в мозг электроды. Если бы кошки запаниковали или начали испытывать сильную боль, приборы бы показали это.

Однако подготовку нельзя было проводить более двух месяцев из опасения, что вживленные электроды выйдут из строя.

Кошачий рейс

17 октября 1963 года, за день до полета, ученые выбрали шесть кошек-финалистов. Главными критериями были здоровье, подходящий вес и спокойный характер. Кто именно полетит на ракете решили лишь перед запуском, 18 октября — «победителем» оказалась черно-белая кошка с номером C341.

Ей вживили дополнительные дополнительные электроды для мониторинга сердечной активности, а также пару контактов в переднюю лапу, чтобы стимулировать ее движения в полете (это неприятно, но не больно). Два микрофона следили за дыханием кошки и за возможными криками.

В 08:09 ракета с C341 на борту стартовала с полигона CIEES во французском Алжире. Всего полет продлился 13 минут, пять из них кошка находилась в невесомости, достигнув высоты более 150 км. Во время старта животное насторожилось, но в невесомости пульс замедлился, а дыхание стало нормальным. Пиковая перегрузка при спуске составила 9,5 g, но куда неприятнее должно было ощущать вращение капсулы, предшествующее раскрытию парашюта. В этот период пульс и сердцебиение вновь свидетельствовали о тревоге. Почти сразу после приземления C341 подобрали ученые, прилетевшие на вертолете.

close 100% INA.fr

Об успехе миссии сообщили публике, и журналисты решили, что коту нужно имя. Его назвали Феликс, в честь одноименного героя мультсериала межвоенного периода. Когда выяснилось, что в космосе была самка, имя трансформировали в Фелисетт.

На какое-то время Фелисетт стала общественной любимицей во Франции, но жизнь ее была недолгой. Спустя два месяца после приземления Фелисетт усыпили, несмотря на хорошее состояние здоровья. Врачи хотели детально изучить ее мозг и последствия полета для него, а в то время ни один метод не мог сравниться с препарированием тканей.

Из 13 оставшихся животных одно отправилось в полет 24 октября, но погибло при старте. У одной кошки удалили электроды из-за проблем со здоровьем, — и она стала талисманом лаборатории под именем Скубиду. 11 других животных усыпили в конце программы.

close 100% Matthew Serge Guy/Kickstarter

В 1965 году французы запустили первый спутник «Астерикс» и продолжили исследовательскую программу уже с участием обезьян. И то, и другое делалось на новой, куда более крупной ракете Diamant.

Несколько лет назад в честь первой и единственной космической кошки воздвигли бронзовый памятник.