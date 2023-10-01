«Сотни закрытых кувшинов». Археологи нашли на берегу Египта вино 5 тыс. лет выдержки

Группа археологов из Европы и Египта на раскопках у гробницы египетской царицы Мернейт обнаружила кувшины с вином. Ученые оценили выдержку напитка в пять тысяч лет. Сосуды оказались запечатанными. Также археологам удалось установить некоторые подробности захоронения царицы, которые могут служить доказательствам того, что Мернейт при жизни была самой влиятельной женщиной своей эпохи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вино выдержкой в 5 тыс. лет

Команда международных археологов из Египта, Германии и Австрии обнаружила сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства туризма и древностей страны.

«Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина», — сказано в заявлении ведомства.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири, как написала египетская газета Al-Ahram, назвал размер найденных кувшинов довольно большим. По его словам, они сохранились в удовлетворительном состоянии. Вазири оценил возраст вина в кувшинах на уровне порядка 5 тыс. лет.

Также в министерстве отметили, что, кроме кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.

Жизнь царицы

В министерстве также сообщили, что раскопки в гробнице царицы позволили обнаружить новые исторические сведения о жизни самой Мернейт. В частности, судя по надписям на одной из табличек, обнаруженных в погребении, царица «руководила центральными правительственными учреждениями», такими как казначейство. Из этого можно сделать вывод, что женщина «занимала высокое положение».

Как отметил директор Немецкого археологического института Дитрих Рауэ, Мернейт, вероятно, была единственной женщиной с собственной монументальной гробницей на первом царском кладбище Египта в Абидосе и, предположительно, самой влиятельной женщиной своей эпохи.

Археолог отметил, что Мернейт вовсе могла быть первой женщиной-царицей в Древнем Египте. Пока ее личность остается загадкой для ученых.

Кроме того, ученые обнаружили рядом с гробницей группу из 41 захоронения. Они могли принадлежать придворным и слугам царицы Мернейт. Комплекс захоронений построили из необожженных сырцовых кирпичей, глины и древесины, уточнила глава миссии Кристиана Келер. По мнению археолога, захоронения появлялись поэтапно в течение длительного периода. Это наблюдение говорит в пользу вероятности свершения ритуальных человеческих жертвоприношений во времена Первой династии, подчеркнула Келер.

Храм Афродиты и «золотой город» в Египте

Команда международных археологов из Египта и Франции обнаружила затонувший храм Афродиты, сообщали в египетском министерстве туризма и древностей 20 сентября.

Храм, посвященный древнегреческой богине красоты, любви и плодородия, нашли под водой вблизи Александрии. Город располагается на севере страны в дельте реки Нил и у вод Средиземного моря.

В апреле 2021 года неподалеку от Луксора в Верхнем Египте группе ученых-египтологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом удалось обнаружить потерянный «золотой город». Как предполагают ученые, его построили более 3,5 тыс. лет назад, а затем забросили и впоследствии город засыпало песком.

Ученые предположили, что город появился во времена фараона Аменхотепа III. Он правил Древним Египтом в XIV веке до нашей эры. Город занимал место крупнейшего административного центра региона.