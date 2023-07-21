«Заглядывая в будку, метеоролог задерживает дыхание»: как следят за погодой на полюсе холода Земли

Единственная внутриконтинентальная антарктическая станция России Восток находится на условном «полюсе холода Земли». Именно здесь 40 лет назад была зафиксирована рекордно низкая для Земли температура — -89,2°C. В наши дни станция продолжает работу, несмотря на отсутствие плюсовой температуры и снежные заносы. Находящийся там полярник Дмитрий Дрозд рассказал, как метеорологи делают измерения сегодня и почему их учат задерживать дыхание.

Полюс холода Земли

21 июля 1983 года на советской антарктической станции Восток зафиксировали рекордный на Земле мороз.

-89,2°C показал термометр

Для сравнения: средняя зимняя температура воздуха Южного полюса – -58°C, а минимальная зафиксированная температура Северного полушария – −69,6 °C.

Станция Восток расположена не на Южном полюсе, а на полпути между ним и прибрежной станцией Мирный. Ее основали полярники 2-й Советской Антарктической экспедиции в 1957 году, и в настоящий момент это единственная российская внутриконтинентальная база.

Станция примечательная не только тем, что находится на условном «полюсе холода Земли» – под ней было обнаружено подледное озеро Восток, скрытое под четырьмя километрами льда. Оно было изолировано от окружающей среды на протяжении миллионов лет, потому интересно с точки зрения изучения древней биосферы Земли. Сейчас для исследования озера необходимо найти экологичный способ бурения, который не загрязнит Восток современными микробами и химическими агентами.

close 100% Вид на научно-исследовательскую станцию «Восток» в районе Южного геомагнитного полюса в восточной Антарктиде, 1984 год П. Астахов/РИА Новости

Обновленная станция

Почти все установленное в советское время оборудование безнадежно устарело, а самые первые строения занесены снегом. В связи с этим в 2019 году был представлен проект нового зимовочного комплекса.

Сборку первых трех его модулей из пяти запланированных завершили в апреле 2023 года, доставив на гусеничных санях из порта строителей и нужные конструкции. Новые здания монтируются на трехметровых, напоминающих сваи опорах, которые должны предотвратить занесение строений снегом как минимум в течение нескольких десятилетий.

Их суммарная площадь составит 2 тыс. кв. метров. Помимо жилых помещений, в новом зимовочном комплексе будут современные исследовательские лаборатории, многофункциональный медицинский комплекс с операционной, стоматологическим кабинетом и рентгеном, помещение для отдыха с бильярдным столом и кинозалом, а также сауна и спортзал.

Для сбережения энергии в морозных условиях, вентиляция модулей снабжена рекуператором тепла: теплый воздух, выходящий из помещений, используется для нагрева свежего, а тепло выхлопных газов дизельных электрогенераторов применяется для отопления.

На случай чрезвычайных ситуаций на станции предусмотрен двухлетний запас еды и горючего.

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Как измеряют температуру сейчас?

Если во время первоначального освоения Антарктиды во второй половине XX века почти все измерения делали вручную, то сегодня на Востоке установлен автоматический метеорологический комплекс MAWS. Он ежеминутно фиксирует пять основных параметров погоды: температуру воздуха, температуру почвы, атмосферное давление, скорость и направление ветра.

close 100% Сотрудник советской антарктической полярной станции «Восток» во время работы. Климатические условия в районе станции одни из тяжелейших на Земле, 1984 год П. Астахов/РИА Новости

К этим данным метеорологи добавляют показания расположенного в специальной будке психрометра. Он представляет из себя набор из двух термометров, сухого и смоченного. Основываясь на разнице их показателей, ученые могут вычислить влажность воздуха.

Экстремальные показатели температуры в обязательном порядке перепроверяются несколько раз, так что ошибочная фиксация рекорда практически исключена.

Зачем метеорологов учат задерживать дыхание

Приборы метеорологов крайне чувствительны, и потому их стремятся изолировать от любых нежелательных внешних воздействий.

«Заглядывая в психрометрическую будку, каждый метеоролог задерживает дыхание. Этому учат... еще на первых курсах учебных заведений», – рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Дрозд, метеоролог Арктического и антарктического научно-исследовательского института, прямо сейчас находящийся на станции.

На Востоке используется температурная шкала от -100°C до +20°C. Однако за всю историю наблюдений приборы ни разу не зафиксировали плюсовую температуру, а самый теплый день был 16 декабря 1957 года, когда термометры показали −13,6°C.

В скором времени ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института планируют открыть на Востоке филиал Лаборатории изменений климата и окружающей среды, который будет следить за влиянием глобального потепления на Антарктиду.