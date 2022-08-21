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Полярная сила духа

Об экспедициях на Север

журналист, литературный критик
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На этой неделе исполнилось 45 лет с того дня, когда советский ледокол «Арктика» достиг Северного полюса – первое покорение полюса в надводном положении.

Это считается действительно некоторым достижением в истории покорения полюса, потому что до этого ни одно плавательное средство не доходило туда по льду. Только подо льдом. Сначала атомная подлодка США в 1958 году, потом советская атомная же в 1962-м. Соответственно, 1977 год уже довольно рутинный поход на Северный полюс, построили ледокол, он и пошел по льду, что ему еще делать?

Это могло бы стать поводом для разговора о величии советской цивилизации, о том, что и в космосе Союз был первым, и на ледяной шапке Земли. Но именно потому что таких событий внутри развитой индустриальной и постиндустриальной цивилизации происходит довольно много, хотелось бы углубиться в историю, в те времена, когда достижение Северного полюса было действительно достижением, а не повседневным трудом.

В 1949 году два советских ученых Виталий Волович и Андрей Медведев спрыгнули на Северный полюс с парашютами. Весьма удачно. Волович участвовал в войне и дожил до 2013 года. При этом в биографии особенно отмечается, что он был председателем экспертного совета федерации «Мэй Хуа Бань Кунг Фу» по курсу «Выживание в экстремальных ситуациях». Мощный старик.

В 1948 году на полюс приледнился советский самолет. Экипаж разместил на полюсе временный лагерь и двое суток наблюдал за окружающей действительностью, которая, надо думать, в точке 90«00«00 северной широты состоит исключительно изо льда, ветра и холода.

За десять лет до этого был Папанин с его дрейфующей станцией «Северный полюс-1». Кстати, о Папанине. Он был от рождения Папаня, а мать его звали Секлетинья. В 1920 году, когда Папанину было 26 лет, его назначили председателем Крымской чрезвычайной комиссии. Вешать и стрелять, в общем. Удивительный социальный лифт. Ведь хоть какое-то образование Папаня стал получать в конце двадцатых, когда ему уже было значительно за тридцать. А вот каких успехов достиг. На Северный полюс съездил и потом до конца жизни руководил организацией с безумным названием – Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР. Фактически это было подразделение министерства обороны, а не Академии наук. Чем там занимался Папанин, сказать сложно. Но нужно отметить его славную и счастливую судьбу – буквально, от Ильича до Ильича без инсульта и паралича. Все и всех пережил, и каждому школьнику это имя знакомо.

Первой русской экспедицией к Северному полюсу была экспедиция Георгия Седова в 1912 году. Они планировали пройти 2000 километров, прошли чуть более ста. Седов заболел цингой, но приказал привязать себя к нартам и тащить дальше. Через пару дней умер, похоронили его на месте. Так считается, хотя понятно, что никто не копал могилу во льдах, просто оставили тело. С телом осталась собака Седова.

В 1908 к полюсу ходил американец Кук, а вернувшись, всем рассказал, что достиг в этом полного успеха. Но ему не поверили, потому что с ним были только три эскимоса и ни одного представителя экспертного сообщества.

Следующему американцу, отправляющемуся в опасную экспедицию, – Пири – тоже не поверили. И все по той же причине: вместо профессиональных навигаторов и ученых с именем в научном сообществе он взял с собой эскимосов и одного афроамериканца. А им тогда в США не очень доверяли.

Американская экспедиция 1879 года на барке «Жанетта» нельзя сказать, что была удачной, но она натолкнула последующих исследователей на некоторые размышления. «Жанетта» вмерзла во льды и стояла в них 21 месяц. Хорошо, что команде хватило провизии. В какой-то момент льды сдавили корабль до такой степени, что он лопнул и дал течь. Команда спаслась, хоть и не в полном составе, и даже добралась до Новосибирских островов, а оттуда до Якутии. Обломки же вмерзшего корабля нашли через год у берегов Гренландии, в тысячах километров от того места, откуда эвакуировался экипаж. Это значило, что льды, стиснувшие «Жанетту», дрейфовали, и следующая экспедиция решила сделать укрепленный корабль, вмерзнуть в лед на нем и додрейфовать до полюса. Впрочем, еда кончилась раньше и им пришлось идти пешком до Земли Франца Иосифа. Судьба героическая, но печальная.

В целом же человечество стремилось к Северному полюсу со времен античной Греции. Философы пифагорейской школы в IV веке до нашей эры вполне убедительно доказали, что земля сферична, а где-то у нее наверху есть точка, через которую проходит ось.

А уж в XVII веке возникла необходимость поиска кратчайшего пути из Китая в Европу, и человечество решило, что через полюс будет быстрее. Тогда-то и начались все эти экспедиции, которые продолжаются до сих пор. Причем экономические соображения из них исчезли. Осталось какое-то парадоксальное стремление человеческого духа к свершениям. На этом и держится Земля – с двух сторон полюса, посередине сила человеческого духа.

И сидя в тридцатиградусной московской жаре, я, кажется, понимаю, почему всем так хочется иногда на Северный полюс.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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