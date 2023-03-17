Спасти экологию и совершить открытия: студенты едут на Северный и Южный полюс

Студенты РТУ МИРЭА — представители самого масштабного волонтерского центра среди отечественных вузов — отправляются в новую экспедицию. На этот раз им предстоит очистить от мусора Арктику и Антарктику. Впервые российские активисты из одного учебного заведения будут работать на обоих полюсах планеты. О том, как проходит подготовка к поездке и какие цели ставит перед собой университет, в интервью «Газете.Ru» рассказал проректор вуза Игорь Тарасов.

— Игорь Александрович, организовывать экспедицию в столь сложную местность берутся единицы. Как вуз решился на новое направление? И с какой целью студенты отправятся на Землю Франца-Иосифа?

За 12 лет нам в РТУ МИРЭА удалось не только построить самый многочисленный волонтерский центр среди вузов страны, но и, по сути, поставить «добрые дела» на поток, ведь добровольческая деятельность у нас проходит на регулярной основе. Мы охватили 35 направлений по всей стране. Наши добровольцы промаркировали более 400 км туристических троп, очистили от мусора более 50 км туристических маршрутов, построили 10 км экотроп.

В этом смысле экспедиции в Арктику и Антарктику стали следующим логичным этапом, к которому нужно было хорошо подготовиться, найти надежных партнеров – единомышленников. В нашем случае – в лице экспедиционного центра «Арктика» и Русского географического общества.

Арктика становится популярным направлением, это важно. Ведь после распада Советского союза на ее землях осталось много мусора и железа. Его необходимо утилизировать.

Кроме того, глобальные экологические изменения дают о себе знать. Но наша совместная экспедиция уникальна тем, что впервые экологическую миссии студенты будут совмещать с серьезным научным исследованием.

— Как проходит подготовка? Насколько безопасно отправлять студентов в столь сложные экспедиции?

Да, Арктика и Антарктика – это про сложные «полевые» условия. Не каждый выдержит такую нагрузку. Но наши студенты – отнюдь не новички. За 12 лет работы волонтерского центра РТУ МИРЭА они побывали на Командорских островах и Камчатке, исследовали хребты Карачаево-Черкесии и Дагестана, расчищали берега Белого моря и заброшенные ДОТы в Себеже. То есть работать в сложных, а порой экстремальных условиях они умеют.

Недостатка желающих отправиться в поездки не наблюдаем, напротив за место в экспедиции уже сейчас наблюдается существенная конкуренция.

close 100% Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов со студентами Пресс-служба РТУ МИРЭА

Хотя предъявляемые требования к волонтерам – высокие. Здесь важен и добровольческий стаж, опыт работы в трудных условиях, навыки студентов. Важно, чтобы они могли морально выдержать те условия, с которыми им придется столкнуться: холод, замкнутое пространство, постоянные стрессы, работа в большом коллективе и т.д.

— С какой мотивацией к вам приходят студенты? Зачем им подобные экспедиции?

Опыт в трудных экспедициях сегодня становится мощным конкурентным преимуществом. Ведь что видит в этом работодатель? Неравнодушность человека, особые ценности, умение работать в команде, ставить цели и достигать их, а еще стрессоустойчивость и силу воли. То есть добровольческий опыт говорит о кандидате нагляднее чем очередная корочка с прохождения онлайн-курса по целеполаганию. Молодежь это тоже понимает.

Хотя все-таки больше идут за мечтой: побывать в Арктике и Антарктике, тем более с важной миссией – это тот уникальный жизненный опыт, которым делятся с внуками.

И не многие могут поделиться подобной историей. Добраться на разные полюса планеты трудно и дорого.

А кроме того, кто такие добровольцы? Это же «романтики», которые преследуют главную цель – сделать мир лучше. Кроме того, здесь на большой земле на каждого из нас постоянно давит груз ответственности и повседневных проблем, которые надо решать. А в Арктике и Антарктике, когда ты оторван от всего мира, полностью избавляешься от всего, что волновало еще вчера. Поэтому экспедиция, несмотря на тяжелый физический труд – это моральный отдых.

close 100% Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов со студентами Пресс-служба РТУ МИРЭА

— Добраться в Арктику и Антарктику непросто. Кто берет на себя материальную сторону вопроса?

Все организационные расходы, в том числе на экипировку, будут оплачены за счет средств меценатов. Вы спросите, в чем их интерес? Студенты будут участвовать в важном научном исследовании. Они проведут сбор проб на самом крупном леднике Полярного Урала — Игане. Изучение вечной мерзлоты поможет определить закономерности и тенденции глобального потепления и дать научные прогнозы.

— Какие поездки планируются в РТУ МИРЭА в рамках этой глобальной экспедиции?

В течение года запланированы поездки на Таймыр, в Ямало-Ненецкий автономный округ к Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, а также на российскую станцию в Антарктике. Но как говорят наши студенты, они «никогда не боятся слова далеко». Нет далеко, все родное, пока ты в России.

Первая поездка будет проходить с 9 по 20 апреля. Шесть добровольцев РТУ МИРЭА станут участниками масштабных научно-исследовательских работ по мерзлотоведению, которые проводит «Российский центр освоения Арктики» в ЯНАО. С группой ученых на вездеходе ребята отправятся на гигантский ледник в районе системы озер Хадатаёганлор, где будут помогать брать пробы льда, которые затем будут подвергнуты лабораторному анализу. В условиях изменения климата и таяния вечной мерзлоты такие исследования важны для повышения уровня экологической безопасности в Арктике.

В рамках следующей поездки у нас запланирована интересная программа, студенты помимо основных обязанностей будут помогать ненецкой писательнице Анне Неркаги, известной своей повестью «Белый янгель». Сейчас она пишет свои произведения не на бумаге, а на камнях.

И их полноправно можно назвать скрижалями, ведь большая часть содержит библейские тексты, а также молитвы, сочиненные писательницей. Добровольцы будут помогать по хозяйству в ее комплексе в фактории Лаборовая, где на попечении Анны Неркаги находится фермерское хозяйство, школа-интернат для сирот и православный храм в честь Архистратига Михаила. Каждое лето здесь проходит Окружной детский православный палаточный лагерь. А называется все это «Земля надежды».

В июле добровольцы совершат три поездки. Из Салехарда 15 человек на десять дней отправятся в учебно-тренировочный поход через горы Полярного Урала. Им предстоит отремонтировать подвесной пешеходный мост через горную реку Собь. Это единственный путь к главным красотам Полярного Урала, который был построен силами энтузиастов еще в 1931 году, и он постоянно требует ремонта. Далее ребята отправятся в поход к Леднику Романтиков, находящийся на южном склоне горного массива Рай-Из. Также они посетят живописную долину Нефритов, которую так назвали из-за обнаруженного здесь крупного месторождения декоративного минерала нефрит.

Еще пять добровольцев РТУ МИРЭА отправятся из Архангельска на одном из научно-экспедиционных судов озер Хадатаеганлор «Профессор Сомов» или «Михаил Молчанов», которые доставляют топливо, технику и продовольствие на арктические метеостанции.

Во время экспедиции они смогут посетить Новую землю или Землю Франца Иосифа. Затем их оставят на одной из арктических метеостанций, где они пробудут от полутора до двух месяцев.

На таких метеостанциях обычно не более четырех сотрудников, которые работают и живут вахтами как минимум по году. Ребята будут помогать им в повседневной работе – очистке территории, ремонте и строительстве.

Другая группа добровольцев РТУ МИРЭА из десяти человек на месяц отправится на Таймыр. В поселке Усть-Авам ребята будут помогать в строительстве визит-центра, которое ведет Проектный офис развития Арктики. Это поможет путешественникам проложить путь к уникальным природным памятникам, прежде практически недоступным.

— Станут ли подобные экспедиции регулярными?

Мы посмотрим как все пройдет в 2023 году. Конечно, хотелось бы развивать подобные направления на регулярной основе, потому что отбоя от желающих нет. Для тех, кто не попадет в экспедицию в этом году и всех интересующихся темой Арктики и Антарктики мы обеспечим трансляцию в ВК.