Отравление консервами, алкоголем и набор веса. Как сохранить здоровье после новогоднего застолья

Порой обильное новогоднее застолье оборачивается неприятностями со здоровьем и нежелательным набором веса. «Газета.Ru» узнала у диетологов, что сделать, чтобы пережить новогоднее застолье без последствий для фигуры и желудка.

Опасности новогоднего стола

После новогоднего застолья россияне гораздо чаще, чем обычно, вызывают скорую помощь с жалобами на обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и на другие болезни. Кроме того, многие из-за праздников нарушают свой привычный рацион, набирают вес и не могут вернуться к своему ритму жизни.

«Согласно статистике, Новый год – это время отравлений едой и алкоголем. Предпраздничный ажиотаж всегда приводит к ошибкам в приготовлении и хранении продуктов и напитков, что и становится причиной многих недугов», — рассказал «Газете.Ru» врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Обычно для праздничного стола готовят заранее и гораздо больше, чем съедят и выпьют. Излишки хранят не в холодильнике, а на веранде или в комнатах. Кроме того, часто разные продукты хранятся в одном месте.

«Все отравления от залежавшейся еды выглядят однотипно: тошнота, рвота, слабость и диарея. В тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания. Новый год – это типичные всплески отравлений консервами. Напомню, что ботулизм может привести к летальному исходу. Вздутая крышка, помутнение в банке, пузырьки и тем более плесень – признак того, что консервы нужно выбросить», — объяснил Кутушов.

Чем запивать?

Жидкость во время еды помогает пищеварению, отметила эксперт по питанию Лиги здоровья нации, консультант по питанию национальных сборных команд Валерия Белова.

«Жидкости в желудке обрабатываются в первую очередь, довольно быстро проходят через тонкий кишечник и всасываются там. Немного жидкости способствует разрушению крупных частиц и не снижает эффективность пищеварительных ферментов.

Вероятность ожирения у людей, которые выпивали 1 стакан воды во время еды, согласно одному из исследований, была на 34% меньше, чему у тех, кто пил, например, по 2 стакана между приемами пищи», — объяснила Белова.

Алкоголь же принесет дополнительные калории и лишний вес после застолья. По словам Беловой, алкоголь замедляет метаболизм, вода задерживается, а пищевые калории откладываются «в жир».

Кроме того, сочетание тех или иных продуктов с алкоголем может стать причиной отравления, — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог, диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

«Алкоголь повышает аппетит. Все это может стать причиной тяжести в животе, а иногда и более серьезных проблем, например, острого панкреатита. При употреблении алкоголя секрет в протоках поджелудочной железы становится более густым, а жирная пища требует большего количества ферментов поджелудочной железы. Это может привести к тому, что поджелудочная железа не справится с нагрузкой — разовьется острый панкреатит. Сочетать алкоголь, особенно крепкий, с жирной пищей – плохое решение», — считает Дюжева.

Что есть худеющим

«Чтобы сохранить фигуру во время новогодних застолий, вместо салатов с майонезом надо есть больше свежих овощей и салатных листьев. Объем порции будет тот же, а калорийность существенно ниже», — посоветовала основатель проекта здорового питания How to Eat Саша Новикова.

По словам Новиковой, если подается мясо или рыба, можно взять порцию чистого белка по размеру не больше ладони. Если захотелось сладкое или жирное — съешьте, но не в большом количестве.

«Лучше запивать еду негазированной водой комнатной температуры или теплым несладким чаем. Сладкие соки, компоты и газировки могут расстроить пищеварение, ухудшить состояние ЖКТ.

Помимо этого, они существенно увеличивают калорийность блюда. Впрочем, как и алкоголь. Ограничьтесь одним бокалом шампанского или вина. Норма для женщин — 140 мл, для мужчин — 240 мл», — объяснила Новикова.

К вину подойдет сыр в качестве закуски. По словам заместителя директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия Григория Рогова, в сыре белки уже частично расщепленные, и организм уже не тратит столько энергии на то, чтобы расщепить вещества, которые необходимы для конструктивного метаболизма.

«Особенно хорошо употреблять сыры с очень сильным протеолизом — тот же бри или мягкие сыры с плесенью. Когда белки и жиры расщеплены очень сильно, они быстро усваиваются организмом, и он получает достаточно много энергии длительного действия. Кроме того, их можно есть вместе с сухим красным вином, – они хорошо дополняют друг друга», — отметил Рогов.

Как питаться после праздников

После окончания праздников нет смысла садиться на диету, уверена Белова.

«Не нужно устраивать жестких детоксов на голоде, соках, кефире или еще каком-то варварском методе, нужно организовать нормальный режим питания. Для его организации поможет Гарвардский метод: на одной тарелке в основной прием пищи должен быть белок, овощи, фрукты и либо гарнир, либо хлеб. Фрукты, сухофрукты, орешки или сэндвич – на перекус», — объяснила Белова.

По ее словам, диета – это питание, которое подходит индивидуально каждому человеку. Общие рекомендации не работают, потому что потребности и метаболизм у каждого организма разные.

«Будущее здорового питания — исключительно в персонализации. Сдайте анализы, узнайте свои генетические предрасположенности к заболеваниям и усвоению микронутриентов, запишитесь на прием к грамотному специалисту, который составит вам индивидуальное питание из ваших любимых блюд и продуктов для вашего здоровья, и на котором вы не будете набирать вес и срываться», — заключила эксперт.