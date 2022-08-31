Экзамены и травля: почему школьники боятся 1 сентября

Из-за чего школьники и их родители больше всего переживают перед началом учебного года, как влиться в коллектив тем, кто перебрался в другую страну, что делать родителям, если у ребенка в школе возникли конфликты и как не «заразить» его своими собственными переживаниями, «Газете.Ru» рассказала психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

— Перед началом учебного года школьники сталкиваются с так называемым «первосентябрьским стрессом». Различаются ли переживания у первоклассников и более старших учеников?

— Когда первоклассников собирают в школу, они еще не знают, что это такое.

Ребенок начинает понимать все особенности обучения не сразу, и, как правило, никаким стрессам сначала не подвержен.

Он из детского сада плавно переходит в другое учреждение и начинает адаптироваться в рамках имеющихся требований. Если родители не настраивают его на серьезный лад, не говорят всей семьей, какая большая ответственность теперь лежит на его плечах, то на момент поступления в школу стресса не будет. Он может появиться позже, когда ребенок начнет сталкиваться с реалиями школы — например, учительница не понравится или не получится ни с кем подружиться.

— Первоклассников не пугает, что они покидают свой привычный коллектив, вливаются в новый?

— Они в хорошем смысле слова этого не осознают. Они просто куда-то пошли — и все. Уровень страха здесь примерно такой же, как если бы родители сказали — сегодня мы на троллейбусе поедем в другой район. Не из-за чего переживать — сели и поехали.

— А насколько тяжело возвращаться к учебе детям постарше?

— Все зависит от атмосферы в образовательном учреждении. Есть школы, которые настраивают детей на очень серьезный лад. И среди таких школьников стрессов перед 1 сентября намного больше. Они сразу понимают, что попадают в тяжелые условия, что сразу начнется учеба, будет большая нагрузка. И детям страшно от этого — им объяснили, что в новом учебном году будет сложнее, чем в прошедшем, они боятся, что не справятся.

Другая распространенная проблема у старшеклассников — проблемы в коллективе.

Подростки говорят: я боюсь идти в школу, потому что там ужасные одноклассники. Я не хочу ни с кем общаться, они все неадекватные, мне тяжело находиться в этой среде, и я не понимаю что мне делать.

Мы, психологи, в этом случае предлагаем им размышлять так: давай ты будешь ходить в школу для того, чтобы просто сидеть за партой, учиться, взаимодействовать с учителями, не стараться понравиться кому-то или примкнуть к уже сложившимся группам, а дружить ты будешь за стенами образовательного учреждения. Многие подростки так не думают, и такая подсказка снижает уровень их стресса.

Родители в этом случае могут отдать ребенка на танцы или еще в какую-нибудь секцию, чтобы он там с кем-то познакомился. Не столько ради того, чтобы он дополнительно чем-то занимался, а ради того, чтобы нашел для себя социальную среду, ребят с одинаковыми интересами. Иногда родители ищут хороших детей в семьях друзей, чтобы общаться, ездить на дачу, ходить в кино. Это тоже помогает ребенку выстроить коммуникацию.

В принципе, это две основные группы типовых переживаний — школьная успеваемость и неспособность найти в школе друзей.

В тех семьях, где все члены настроены на успеваемость, дети обычно боятся не соответствовать какому-то академическому статусу, у них большие амбиции в плане поступления в вузы.

А те, кто менее ориентирован на учебу, кто рассматривает школу скорее просто как место пребывания, в основном рассказывают, как им плохо общаться с неадекватными сверстниками. И даже умудряются вступать в конфликты с учителями. У них акценты перенесены на то, чтобы быть в социальной среде, а не получать высокие оценки.

— Сам факт того, что три месяца дети жили в расслабленном состоянии, а потом у них резко меняется режим, играет какую-то роль?

— Дети достаточно гибко перестраиваются. Они умеют рано вставать, для них это нормально. Это потом они будут избалованы студенческими годами, когда можно проспать первую пару. А в школе таких мыслей у большинства детей не возникает. Обычный ребенок рано встает, понимает, что он встал, что-нибудь съел, поехал куда-то, на первом уроке проснулся, все. Родителям труднее вставать, чем детям. Детский организм же в этом отношении как птица — рано встал и полетел. Если режим дня нормальный, если ребенка вовремя укладывают спать, он абсолютно бодро встает и сразу включается. Так что это не самое страшное, дети пасуют в первую очередь перед академической успеваемостью и социальной средой.

— В этом году немало семей сменили место жительства, перебравшись в другие страны. Как морально подготовить ребенка к учебе не просто в новой школе, а в новых культурных условиях?

— Можно посоветовать больше прислушиваться, присматриваться, выступать в роли наблюдателя. Стараться быть спокойным, положительно настроенным. Я бы посоветовала родителям перед началом учебного года поднять этот вопрос на родительском собрании, чтобы учитель со своей стороны тоже оказывал поддержку. Очень важно, чтобы педагогический коллектив не выделял этих детей, а правильно их позиционировал в том классе, в том коллективе, где они будут находиться.

— Правильно — это как?

— Что это просто новый ученик. Не надо объявлять, откуда он, почему приехала эта семья. Если захотят — расскажут потом сами. А задача учителя — сказать ученикам: помогите новичку, подскажите, объясните — то есть, создать условия для хорошей интеграции. Это зависит от взрослого коллектива в большей мере.

Важно выстроить систему поддержки и ни в коем случае не делать акцентов.

У тех, кто переехал в другую страну, сейчас включена потребность выжить любым способом. А чтобы выжить в новой культурной среде, нужно поначалу быть более пассивным участником.

Слушать, вникать, разбираться, ориентироваться, наблюдать. Сначала понять, как эта система работает, а потом уже в нее встраиваться.

— Если у ребенка в школе возникли проблемы, должен ли родитель в них вмешиваться? Или стоит ограничиться советом, позволив ребенку разобраться в ситуации самостоятельно?

— Родители сначала должны объяснить ребенку, что они — его первые друзья. И если возникли серьезные затяжные проблемы — и со стороны учителей, и со стороны одноклассников, какая-то травля — то родитель может обратиться в администрацию школы и решить этот вопрос. Там боятся жалоб родителей. Ребенку обязательно нужно помочь, сам он не справится.

— Но дети ведь не всегда рассказывают о проблемах. Что делать, если ребенок явно подавлен, но в причинах не сознается? И стоит ли вообще что-то делать?

— Стоит. Если нет контакта с ребенком, родителям придется собрать информацию другими способами. Пойти к классному руководителю, завучу, поговорить с родителями других детей и узнать, что происходит.

— Если у ребенка не сложились отношения в классе, он может найти друзей в другом месте. А что делать, если ребенок переживает из-за успеваемости?

— Нужно донести до него, что промежуточные оценки не так важны, как баллы, которые он получит при сдаче ЕГЭ. А для этого ребенку, если понадобится, обязательно помогут репетиторы, подключенные на этапе интенсивной подготовки к сдаче экзаменов. Важно снизить уровень напряжения — когда ребенок менее напряжен, он лучше учится.

Задача родителей — научить детей искать разные способы оптимизации собственных знаний. Подростков в школе и так вгоняют в стресс. Семья не должна здесь присоединяться к педагогическому коллективу и усиливать это напряжение. Иначе ребенок может оказаться настолько истощен физически и морально, что просто не сможет встать с кровати. Ребенка нужно активно поддерживать, объяснять ему, что если он что-то не сдаст — это не конец света. Не в одно учреждение поступит, так в другое. Тем более, сейчас эту линейку выбора расширили, можно выбрать для поступления пять вузов и внутри вуза — два и более направлений.

Хорошо, если школьнику не все равно, что с ним будет через несколько месяцев — тогда ему легче пробежать эту экзаменационную спринтерскую дистанцию, напрячься, чтобы потом как минимум четыре года наслаждаться результатом — обучением в выбранном вузе. Но некоторые родители используют мотивацию — ты давай напрягись, поступишь бесплатно в вуз, мы тебе сможем тогда побольше одежды накупить, свозить на море.

Но школьников это не мотивирует. Для них важнее, чтобы мама принесла вкусное яблочко, ласково поговорила, погладила, папа отвез на рыбалку, пообщался с ребенком. Очень важна поддержка в настоящее время, чтобы дома было человеческое общение. Тогда дети дольше выносят это школьное напряжение.

Ребенок иногда внутренне истощен настолько, что какие-то мифические поездки на море, если он поступит на бюджет, вообще для него никакого значения не имеют. Он живет в текущем моменте. А в текущем моменте мотивация — это чай, ласковые разговоры, поддержка, вера в его силы и возможности и принятие любого его результата. Тогда дети чувствуют себя в большей безопасности и дают лучшие результаты.

Для детей, которые не справляются со стрессом, существует практика подготовки к сдаче экзаменов вместе с психологом. Она позволяет за 3-5 встреч ощутимо подправить состояние, преодолеть неуверенность. Многие дети не могут сосредоточиться, собраться внутренне, понять, что у них много знаний и выдать их за короткий промежуток времени. И задача психолога — понять, что происходит с конкретным учеником и отработать на консультациях тот способ, который позволит концентрироваться на задачах, не переживая излишне и не фрустрируясь. Такие проблемы сейчас, к сожалению, обычная ситуация, потому что сегодня высокий уровень тревожности и у родителей, и у детей, соответственно.

— Для самих родителей начало учебного года — тоже стрессовое событие. Как пережить его с минимальными моральными потерями и не заразить ребенка своими переживаниями?

— Родителям важно сходить на родительское собрание, услышать какие-то изменения в требованиях, полностью «укомплектовать» ребенка для отправки в учебный процесс. А дальше уже наблюдать за ситуацией — что принесет новый учебный год. Если есть какие-то переживания — можно обсудить их между собой, но не надо озвучивать их ребенку. Любые связанные с 1 сентября разговоры, нагнетающие обстановку, только снижают мотивацию и ухудшают настроение ребенка, его общий настрой.

За лето ребенок накопил много сил, у него хорошее состояние здоровья, энергии хватит, чтобы легко проучиться первую четверть. А если акцентировать его внимание на том, что опять начался тяжелый учебный год, истощение психических ресурсов произойдет в несколько раз быстрее. Наоборот, родители должны говорить — посмотри, какая хорошая погода, нам повезло, какое теплое было лето, у тебя все получится, мы тебя поддержим. Если ребенок начинает уставать, надо следить за режимом дня, давать ему побольше двигаться, быть на свежем воздухе.

Родители должны помнить, что ребенок, извините, как собака — он должен все время бегать, двигаться, проявлять активность. Это надо возвращать в традицию наших семей. Родителям, конечно, удобно, когда ребенок тихо сидит с телефоном или планшетом — но для него самого это неправильно.

Еще раз подчеркну, ребенок сходил в школу, вернулся с хорошими оценками, — со своей академической добычей — и в семье он должен чувствовать себя в психологической безопасности. Он должен понимать, что может прийти и спрятаться — не в гаджеты, а в нормальную семейную обстановку. Тогда он всегда будет восстанавливаться за счет того, что дома спокойно, а родители в адеквате. Если родители могут это обеспечить, все будет замечательно.