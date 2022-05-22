Все, что не движется: с чем совокупляются жабы

Самцы жаб и лягушек пытаются совокупляться с теннисными мячами, мусором, фруктами и даже навозными кучами, выяснили бразильские биологи. Чаще всего такие случаи связаны с изменением климата и человеческим вмешательством — земноводным приходится менять ареалы обитания и пытаться адаптироваться к новым условиям, что чревато в том числе ошибками в половом поведении. Подобные проблемы наблюдаются и у других видов животных, и ученые опасаются, что дальнейший рост городов приведет к сокращению популяций многих земноводных, насекомых, рыб и птиц.

Самцы земноводных, в частности лягушек и жаб, при совокуплении обхватывают самку передними конечностями и спустя какое-то время оплодотворяют икру, которую она мечет. Этот процесс называется амплексус. Биологи из Университета Сан-Паулу в Бразилии обратили внимание на участившиеся случаи попыток самцов совершить амплексус с предметами — например, ботинком. Ученые выяснили, как часто происходят такие ошибки, с чем именно пытаются совокупиться жабы, и предположили, почему это может происходить. Свои выводы они изложили в статье в журнале Ecology.

Изучая сведения о неправильных амплексусах, исследователи собрали данные о почти 400 случаях за последние 100 лет в 52 странах на всех континентах, кроме Антарктиды.

Самцы пытались оплодотворить мячи, линейки, пластиковые стаканчики, кокосы, манго, яблоки, черепах, рыб, трупы сородичей и эмбрионы в яйцах, и даже навозные кучи яков и коров. Чаще всего это происходило в Бразилии и США.

Земноводные в поисках пары сначала ловят то, что по их мнению может быть самкой, а потом уже разбираются, не обознались ли, поясняют ученые.

«Это приводит к тому, что особи амплексируют первое, что они видят, что может отдаленно напоминать самку, — говорят исследователи. — Если земноводные не будут так поступать, то, вероятно, из-за разборчивости могут потерять возможность обзавестись потомством».

Иногда подобные промахи приводят к вполне положительному результату, отмечают исследователи — например, когда самец случайно оплодотворяет самку другого вида и у них появляется жизнеспособное потомство. Однако чаще ошибки становятся лишь упущенной возможностью размножения. Особенно серьезные проблемы это представляет для видов, которые спариваются всего несколько ночей в году или совершают амплексус неделями, отказываясь от воды и пищи. Кроме того, в подобной ситуации жабы оказываются более уязвимы для хищников.

Собранных сведений пока недостаточно, чтобы говорить о серьезной угрозе для земноводных. Для этого необходимы более длительные и систематические наблюдения, отмечают исследователи: нужно отслеживать судьбу популяций в разных регионах и сопоставлять эти сведения с происходящими там экологическими изменениями. В данной же работе использовались в основном случайные наблюдения, что не позволяет сформировать точную картину.

Тем не менее, определенные закономерности удалось выделить. Так, чаще всего неправильные амплексусы происходили в засушливых регионах, и в последние годы их было больше.

Исследователи связывают такие ошибки среди земноводных с изменением климата и вмешательством человека в окружающую среду. Так, некоторые виды могут спариваться только после того, как в сезон дождей наполняются водоемы — и если этого не происходит, земноводным приходится искать другие ареалы обитания, где они сталкиваются с другими видами и новыми предметами, нехарактерными для прежнего ареала. А по мере роста городов и увеличения уровня городского шума лягушки теряют возможность слышать друг друга и реагировать на зов потенциального партнера, в итоге используя для совокупления все, что не сопротивляется. Количество мусора, который люди оставляют после себя, оставляет земноводным много вариантов.

«Чем больше ответов мы получаем из наших данных, тем больше вопросов возникает, — сообщают ученые. — Например, скрещиваются ли виды, более похожие (филогенетически родственные) между собой? Влияют ли на вероятность неправильного амплексуса предпочтения в размерах? Каковы могут быть последствия такого поведения для популяций амфибий?».

Это не первый случай, когда люди влияют на брачные ритуалы животных, подчеркивают ученые. Так, самцы светлячков нередко игнорируют самок и летят к фонарям, в сбитые с толку шумом транспорта птицы не могут различить голоса друг друга. Загрязнения воды мешают рыбам уловить химические сигналы потенциальных партнеров, а жуки пытаются спариваться с коричневыми пивными бутылками.

«Люди часто воспринимают эти события как ошибки и считают их чем-то малозначительным. Никто не думает о том, чтобы рассматривать их в более широком контексте», — отмечают исследователи.

Ученые рассчитывают, что дальнейшие наблюдения позволят узнать больше о проблемах размножения земноводных и других животных, в которых замешаны люди, а также найти способы уменьшить человеческое влияние и избежать серьезных последствий для популяций.