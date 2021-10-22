Почему переболевшим COVID-19 нужно вакцинироваться

Естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 эффективен лишь в течение нескольких месяцев, выяснили ученые из США. По мере появления новых штаммов случаи повторного инфицирования будут встречаться все чаще, предупреждают они. Поэтому даже после перенесенной инфекции не стоит полагаться на силы организма и отказываться от вакцинации.

Люди нередко считают, что естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 надежнее и долгосрочнее того, который можно получить после прививок. Однако новое исследование американских специалистов из Йельского университета и Университета Северной Каролины показывает, что у переболевших есть в лучшем случае 16-17 месяцев, пока иммунитет не ослабеет настолько, что они будут снова уязвимы к вирусу.

Подробности ученые изложили в статье в журнале The Lancet Microbe.

Так как инфекция появилась сравнительно недавно, исследователи обратились к собранным за почти 30 лет данным о ближайших родственниках SARS-CoV-2, вызывающих ОРВИ, а также о SARS-CoV-1, вызывающем атипичную пневмонию, и MERS-CoV, возбудителе ближневосточного респираторного синдрома.

«Общая цель исследования была в том, чтобы дать ответ на вопрос, на который на данном этапе пандемии невозможно ответить эмпирически, а именно: через какое время после заражения вирусом SARS-CoV-2 вы можете рассчитывать на иммунитет против вируса, прежде чем станете уязвимы для повторного заражения?» — пояснила одна из авторов исследования Хейли Хасслер.

Филогенетический анализ позволил оценить ожидаемое снижение уровня антител со временем, вероятность реинфекции на основе уровня антител и ожидаемое время до реинфекции после выздоровления. На основе сходств изученных вирусов с SARS-CoV-2 исследователи смогли сделать для него прогнозы относительно повторных заражений.

Выводы оказались не слишком оптимистичными: повторные заражения могут происходить уже вскоре после выздоровления, и по мере ослабевания иммунитета и появления новых вариантов SARS-CoV-2 риск будет становиться все выше. В среднем, по мнению исследователей, переболевшие COVID-19 подвергаются риску повторной инфекции уже через 16-17 месяцев. Но это не значит, что нельзя заразиться раньше — родственные коронавирусы были способны проникнуть в организм повторно уже через считанные недели, а SARS-CoV-2 показал себя как весьма заразный вирус.

«Повторное заражение может произойти через три месяца или меньше, — говорит профессор биостатистики Джеффри Таунсенд, ведущий автор исследования. — Поэтому тем, кто заразился естественным путем, следует пройти вакцинацию. Сама по себе предыдущая инфекция может дать очень слабую долгосрочную защиту от последующих инфекций».

«Мы склонны думать об иммунитете как о чем-то, что может или быть, или отсутствовать, — добавляет соавтор исследования Алекс Дорнбург. — Наше исследование показывает, что вместо этого мы должны уделять больше внимания риску повторного заражения с течением времени. По мере появления новых вариантов прежние иммунные реакции становятся менее эффективными в борьбе с вирусом. У тех, кто был инфицирован естественным путем в начале пандемии, возрастает вероятность повторного заражения в ближайшем будущем».

Результаты основаны на средних сроках ослабления иммунитета у переболевших коронавирусными инфекциями пациентов, поэтому индивидуальные риски могут варьироваться, подчеркивают исследователи. Кто-то может оказаться защищен на годы, а кто-то заразиться почти сразу после выздоровления. На это влияет иммунный статус, перекрестный иммунитет, возраст, сопутствующие заболевания и многие другие факторы.

Авторы работы надеются, что на результаты обратят внимание чиновники, принимающие решения в сфере общественного здравоохранения.

По мере появления новых штаммов, по-видимому, повторное инфицирование будет становиться все более частым, и в этом случае полагаться на естественный иммунитет уже будет нельзя. Необходимо донести до людей важность вакцинации, а также заниматься совершенствованием существующих вакцин и разработкой новых.

Ранее исследователи из Гарвардского и Кембриджского университетов выяснили, что наиболее долгосрочную и стабильную защиту можно получить с помощью векторных вакцин. Хотя мРНК-вакцины дают большее количество антител в первые недели, уже через восемь месяцев их уровень оказывается ниже, чем после введения векторной вакцины.