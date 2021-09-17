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Наука

Фрукты, овощи и спорт: ученые выяснили, как стать счастливым

Названы факторы, влияющие на ощущение счастья

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Стать счастливее можно с помощью правильного питания и упражнений, считают британские исследователи. Растительная пища и физические нагрузки повышают уровень удовлетворенности жизнью и в целом положительно сказываются на физическом и психическом здоровье. Тем же, кому сложно контролировать порывы съесть лишнюю шоколадку, ученые рекомендуют искать стимулы, которые помогут установить контроль над своим поведением.

Потребление большого количества овощей и фруктов и физическая активность не только приносят пользу здоровью, но и позволяют чувствовать себя счастливее, выяснили специалисты Редингского университета в Великобритании. Это связано как с непосредственной пользой для здоровья, так и со способностью отказывать себе в краткосрочных удовольствиях вроде сладостей или вечера на диване ради долговременной выгоды в будущем. Подробнее об этом ученые рассказывают в статье в журнале Journal of Happiness Studies.

Исследователи проанализировали результаты опроса об образе жизни и уровне удовлетворенности жизнью 5926 мужчин и 8233 женщин. Респонденты сообщали, в частности, о своем питании и уровне физической активности, а также о том, насколько они согласны, например, что события их жизни находятся вне их контроля. Одним из факторов, на который обращали внимание авторы работы, была способность участников отказаться от немедленного удовлетворения своих желаний ради более долговременного в будущем. Вопросы касались, в частности, способности отказаться от еды — кому-то из опрошенных было крайне тяжело придерживаться здорового рациона, кто-то сознательно держал себя в руках, потому что рассчитывал, что это окупится в будущем.

Степень контроля, которую люди ощущают над своей жизнью, тоже оказалась важным фактором — чем меньше респондентам казалось, что они сами распоряжаются своей судьбой, тем менее склонны они были предпринимать попытки как-то повлиять на свое будущее.

Более ранние наблюдения также показывали, что люди с «внутренним», а не «внешним» локусом контроля с большей вероятностью будут придерживаться правильного питания, регулярно заниматься физкультурой, отказываться от табака и минимизировать потребление алкоголя.

«Результаты нашего анализа показывают, что способность откладывать удовлетворение имеет большое значение для влияния на образ жизни, а последнее, в свою очередь, оказывает значительное влияние на благополучие», — пишут авторы работы.

Определенные корреляции между образом жизни и чувством благополучия наблюдались и ранее, однако причинно-следственная связь между теми или иными факторами и удовлетворенностью изучена слабо, отмечают исследователи. Не всегда было ясно, где особенности образа жизни влияют на уровень счастья, а где, наоборот, благополучие позволяет вести определенный образ жизни.

В данной работе, по мнению ученых, наблюдается однозначное влияние правильного питания и спорта на уровень счастья.

«Правильное питание и занятия спортом часто используются как инвестиции в более здоровое будущее, а не потому, что они приносят немедленное удовольствие, — поясняют исследователи. — Это означает, что люди, способные откладывать получение вознаграждения, лучше способны делать эти вложения».

Также предыдущие исследования показали, что употребление большего количества овощей и фруктов связано с улучшением психического здоровья и, в целом, субъективного чувства благополучия. Новые данные подтверждают эти выводы.

«Многие факторы в последние десятилетия подтолкнули нас к здоровому питанию и физическим упражнениям, — пишут авторы работы. — Все большее число людей переходят на вегетарианскую и даже веганскую диету, а также больше занимаются физическими упражнениями, ездит на велосипеде и ходит пешком. Эти факторы влияют на окружающую среду, молочное и животноводческого хозяйство, на здоровье и, следовательно, на нагрузку на службы здравоохранения. И, если изменения в образе жизни способствуют устойчивости окружающей среды, берегут государственные финансы (особенно служб здравоохранения) и в то же время повышают удовлетворенность людей жизнью, то это очевидно беспроигрышный вариант».

Большинство людей достаточно осведомлены о преимуществах здорового образа жизни, отмечают исследователи — на это указывают регулярные попытки начать вести его с понедельника или в новом году. Однако подобные обещания систематически нарушаются — значит, одного понимания недостаточно, и немалую роль играют другие факторы. Подобное противоречие давно подмечено нейробиологами, но однозначно эффективного способа разрешить его нет. Исследователи предлагают тем, кто испытывает проблемы с соблюдением здорового образа жизни, искать поведенческие стимулы, которые будут помогать правильно питаться и не забывать про физическую активность.

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