Археологи нашли в Тибете самые древние отпечатки детских рук

Китайские археологи нашли на Тибетском плато отпечатки детских рук, оставленные более 200 тыс. лет назад. Отпечатки явно сделаны намеренно, так что на данный момент это древнейшее произведение искусства. Кроме того, находка показывает, что в то время, несмотря на сильный холод, на Тибетском плато жили люди.

Окаменевшие отпечатки рук, а чаще — ног, — распространенная археологическая находка. Древние люди по всему миру то и дело оставляли их, выполняя повседневные дела. Однако международная команда археологов под руководством специалистов из Университета Гуанчжоу обнаружила отпечатки, оставленные намеренно — на Тибетском плато, на высоте 4200 м двое детей приложили свои ступни и ладони к влажному известняку около 200 тыс. лет назад. Эта находка стала древнейшим на данный момент произведением искусства, подробнее о ней исследователи рассказали в статье в журнале Science Bulletin.

Изображения рук часто встречаются в пещерах, где жили древние люди. Обычно рука используется в качестве трафарета, а пигмент наносится по краю руки — как, например, в пещерах на Сулавеси в Индонезии или в Эль-Кастильо в Испании.

«Выражение поведения в форме искусства — это особенность нашего рода Homo, а отпечатки рук — один из самых ранних мотивов, обнаруженных в в первобытном искусстве», — пишут исследователи.

До сих пор эти рисунки считались самыми древними признаками творчества. Но на Тибетском плато исследователи нашли следы детских ладоней и стоп, сохранившихся в горячем источнике на травертине, похожем на обычную накипь известняке, образующемся в пресной воде. Пока травертин мягкий, на нем можно оставить отпечатки. Со временем он превращается в камень, увековечивая отметины.

Команда обнаружила пять отпечатков рук и пять — ног, маленьких, определенно детских. Ребенку, оставившему следы ног, было около семи лет, рук — около двенадцати. Для оценки исследователи использовали современные данные о соответствии возраста и размеров тела.

Отпечатки не были случайными и отличались от тех, что могли образоваться при ходьбе или касаниях, подчеркивают ученые. Дети оставили их намеренно — возможно, играя в грязи, пока взрослые набирали воду в источнике.

Ученые датировали травертин с помощью радиометрического метода, основанного на распаде урана, обнаруженного в известняке. Возраст отложений составил 169-226 тыс. лет. Этот период относится к среднему плейстоцену, середине ледникового периода. Находка показывает, что в это время на Тибетском плато жили люди, и это очень удивляет ученых — отпечатки находятся на высоте 4200 м над уровнем моря, и даже в межледниковый период здесь было холодно.

Возраст известняка делает находку самым древним примером творчества, известным на сегодняшний день.

Точную видовую принадлежность людей, оставивших отпечатки, установить не удастся. Исследователи допускают, что это могли быть денисовцы либо Homo Sapiens.

«Следует ли считать находку искусством? Это зависит от определения, но следы были сделаны намеренно и имеют четкую композицию. Что бы ни представляли собой эти скромные следы, они рисуют в воображении образы детей, которые играют на большой высоте и наслаждаются тем, что делают», — отмечают исследователи.

Возраст предыдущих отпечатков рук, претендовавших на звание древнейшего произведения искусства — рисунков в пещерах Восточного Калимантана на Борнео, — был гораздо скромнее, до 53 тыс. лет.

Эти рисунки были открыты в 1990-х годах и долгое время считались молодыми, около 10 тыс. лет. Лишь в 2018 году современное радиоизотопное датирование позволило установить их точный возраст.

Помимо отпечатков рук, в пещере также были рисунки животных.

Минимальный возраст изображения крупного копытного, выполненного красной краской, превысил 40 тыс. лет. Пока что это самое раннее во всем мире изображение, относящееся к фигуративной живописи — изображениям, сохраняющим сходство с реальными объектами. Одного возраста с ним оказались некоторые трафаретные изображения рук, нарисованные неподалеку.

Рисунки в пещере относятся к разным промежуткам времени. На самых ранних изображены животные, в основном дикий бык бантенг, и руки, нарисованные по трафаретам. Все они выполнены красным цветом. На рисунках моложе 20 тыс. лет уже появляются сюжеты — охота, ритуальные танцы. На головах некоторых людей — пышные головные уборы, в руках — копья. На кистях рук, выполненных с помощью трафарета, появляются кольца и узоры, возможно, изображающие татуировки. В это время начинают использоваться не только красные, но и черно-фиолетовые пигменты.

Самые поздние рисунки в пещере выполнены черным цветом, они изображают людей, лодки, геометрические фигуры.