«Одержимы свиньей»: где впервые нарисовали животное

Изображение дикой свиньи на стене известняковой пещеры Леанг Тедонгнге в Индонезии, вероятно, является древнейшим рисунком животного из обнаруженных на сегодняшний день. Об этом сообщается в исследовании группы авторов, опубликованном в научном журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances. Выполненный красной минеральной охрой рисунок, возраст которого, по мнению ученых, составляет примерно 45,5 тыс. лет, был найден на острове Сулавеси.

Исследователи полагают, что древний художник запечатлел целебесскую свинью — она до сих пор встречается на Сулавеси и соседних индонезийских островах.

close A. A. Oktaviana, ARKENAS/Griffith University

В древности бородавчатую свинью одомашнили. Где-то животное скрещивалось с кабаном, в некоторых местах повторно одичало. В дикой природе целебесские свиньи живут группами до девяти особей под предводительством доминирующего самца. Длина взрослого животного составляет от 80 до 130 см, вес может достигать 85 кг. Международный союз охраны природы оценивает положение вида как «близкое к уязвимому»: целебесские свиньи страдают от вырубки лесов и охоты.

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«Эти свиньи все еще встречаются в наши дни, хотя их популяция постоянно уменьшается», — отметил соавтор исследования, профессор археологии Австралийского исследовательского центра эволюции человека при Университете Гриффита Адам Брамм.

Как заявил ученый Live Science, находка доказывает, что

«первые традиции наскальной живописи, вероятно, появились не в Европе ледникового периода, как долго считалось».

Не исключается, что наскальная живопись в пещере Леанг Тедонгнге — самое раннее свидетельство существования современного человека на острове Сулавеси (при условии, что рисунок сделал homo sapiens, а не близкие ему виды).

close A. A. Oktaviana

Брамм и его коллеги обнаружили три изображения бородавчатой свиньи в декабре 2017 года. Лучше всего сохранился самый ранний рисунок: свинья имеет размер 136 на 54 см, а у ее крупа видны очертания человеческих рук (как будто ее пытаются схватить). Перед ней находятся другие свиньи. Их изображения частично утрачены. Ученые не исключают, что все найденные на стене пещеры животные были частью одного сюжета. Для установления точной датировки памятника команда исследователей изучила образцы кальцита, которые появились на рисунках позднее.

Пещера находится в долине, куда не ведут дороги — добраться туда можно только по лесной тропе. Брамм уточнил, что, по словам местных жителей, никто из западных людей прежде не попадал в это место, несмотря на расположенный неподалеку крупный город Макасар.

Любопытно, что в соседней пещере Леанг Балангаджиа 1 исследователи заметили на потолке еще более крупный рисунок свиньи (187 на 110 см). Он сделан не менее 32 тыс. лет назад. Свинью окружают четыре человеческие руки. Ученые констатировали присутствие в этой пещере еще как минимум двух изображений животных. Однако они находятся в столь плохом состоянии, что рассмотреть их не представляется возможным. Анатомические особенности намекают, что в обеих пещерах нарисованы взрослые свиньи-самцы.

«Итак, кажется очевидным, что древние люди взаимодействовали с этой свиньей на разных уровнях в течение длительного периода, — резюмировал Брамм. — Художники ледникового периода на Сулавеси выглядят по-настоящему одержимыми целебесской свиньей, что, впрочем, неудивительно, учитывая ее экономическое значение».

close A. A. Oktaviana

До этого самым старым изображением животного также считался рисунок целебесской свиньи, найденный Браммом и его коллегами в другой пещере на острове Сулавеси. Его возраст оценили примерно в 43,9 тыс. лет. Древний автор изобразил сцену охоты на буйволов и свиней. У некоторых людей заметны звериные черты: это говорит о том, что сцена выдумана как минимум частично, и рисунок — древнейшее свидетельство творчества, отражающего человеческую фантазию.

Чтобы узнать возраст рисунков, ученым пришлось анализировать пробы со стен пещеры, где стекала вода. Скопившиеся минеральные отложения позволили определить примерную эпоху создания памятника истории. Для сравнения, знаменитым наскальным изображениям в пещере Шове во Франции около 36 тыс. лет.

Между тем древнейшим наскальным рисунком в истории человечества считается «хэштег», сделанный в пещере Бломбос в Южной Африке 73 тыс. лет назад. На взгляд исследователей, homo sapiens намеренно нарисовали линии и они были частью большего по размеру и более сложного рисунка.