Минобороны опубликовало архивные документы о тактике советских танков против немцев

Накануне Дня танкиста российское Минобороны опубликовало архивные документы, касающиеся тактики танковых войск Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Помимо приказа Сталина, описывающего причины поражений советских танков в начальный период войны, ведомство обнародовало данные о причинах успеха РККА на Курской дуге, дуэлях с немецкими тяжелыми танками и маневренном бое.

И первый маршал в бой нас поведет

Министерство обороны РФ обнародовало архивные материалы, посвященные 75-му Дню танкиста (12 сентября). На сайте ведомства, в частности, выложен сталинский приказ №325 от 16 октября 1942 года, подробно описывающий предпосылки и причины неудач танковых войск РККА в первые месяцы Великой Отечественной войны.

«Наши танки при атаке обороны противника отрываются от пехоты и, оторвавшись, теряют с ней взаимодействие. <…> Артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства на переднем крае обороны противника, орудия танковой поддержки применяются не всегда», — гласит документ.

Поэтому, отмечается в тексте, танки «не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, отвлекаясь на борьбу с танками и артиллерией противника».

Основной задачей танков, по мнению советского командования, должно было стать уничтожение вражеской пехоты. Бронетехнику противника должна была уничтожать артиллерия. Кроме того, запрещалось проводить лобовые атаки танками. Экипажи должны были маневрировать и обходить силы противника с флангов и тыла, «используя складки местности».

Курский перелом

Новая тактика оправдала себя, сообщает Минобороны, во время битвы на Курской дуге летом 1943 года. В ней участвовало с обеих сторон более 4 млн солдат и офицеров, более 13 тыс. танков и самоходок, до 12 тыс. самолетов и свыше 69 тыс. артиллерийских единиц.

Ключевую роль в разгроме гитлеровских войск под Курском российское военное ведомство отводит командующему Воронежским фронтом генералу Николаю Ватутину.

Действия советских войск, по его словам, позволили им сохранить в ходе сражения боеспособность всех частей и подразделений – в отличие от немецких частей, которые были изрядно потрепаны.

«Противник втянул в эту операцию все свои резервы с юга, стянул сюда свою авиацию. Это дало возможность в более легких условиях начинать наши наступательные операции в районе Орла и на юге», — добавлял генерал.

И танки наши быстры

Минобороны также привело примеры успешного взаимодействия танков и пехоты – в соответствии с новой тактикой.

«Глубокие рейды в тыл врага неоднократно совершала группа танкистов под командованием товарища Акишина. Танки товарища Акишина везде шли во главе боевых порядков и своими дерзкими налетами на вражеские опорные пункты заставляли немцев отступать в беспорядке», — говорится в одном из документов.

Глубокие прорывы в расположение противника позволяли захватывать важные стратегические объекты без потерь.

«Десантники, сопровождавшие боевые машины Акишина, быстро перерезали телефонную связь и взорвали железнодорожное полотно. Танкисты во главе с товарищем Акишиным на своих боевых машинах обрушились на группу немецких войск, находившуюся на станции. Гитлеровцы растерялись и пытались бежать, но безуспешно», — сообщается в соответствующем донесении.

Танки против танков

Дуэли с немецкими танками — «Тиграми» и «Пантерами», превосходившими советские машины (Т-34) в лобовом бронировании и калибре пушек, также происходили в соответствии с новой тактикой. Экипажи обходили немцев с флангов, уничтожая их танки огнем в слабо бронированные бока.

Среди прочих документов российское Минобороны приводит историю лейтенанта Михаила Фролова, представленного к званию Героя Советского Союза и ордену Отечественной войны I-й степени. Танкист уводил свою машину из-под огня противника, обходил с фланга немецкие танки и жег их один за одним.

«Это смелое единоборство кончилось тем, что только в этом бою он лично уничтожил четыре танка типа «Тигр» и подбил танк Т-IV. И атака противника провалилась», — отмечается в материале.

Скандал под Прохоровкой

Летом 2019 года в немецкой прессе появились статьи о якобы сфальсифицированных Советским Союзом данных об истинных масштабах и потерях сторон в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой, которое состоялось 12 июля 1943 года.

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года. По мнению журналиста, «никакого грандиозного сражения и победы Красной армии там не было» — лишь «186 немецких танков против 672 советских машин-камикадзе».

Оценки боевых потерь в Прохоровском бою сильно разнятся. Командовавший советской 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Павел Ротмистров утверждал, что с обеих сторон из строя вышло около 700 танков. Официальные советские данные говорят о 350 подбитых немецких танках. По ряду других данных, в том числе, из военного архива ФРГ, немцы потеряли около 100 боевых машин. Большие потери понесла пехота — около 3 тыс. советских солдат погибли и пропали без вести в бою под Прохоровкой.

В память о погибших бойцах на Прохоровском поле в мае 1995 года был открыт храм Святых Апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах собора высечены имена 7 тыс. погибших в боях июля 1943 года советских солдат. Звонница в память о павших воинах установлена на холме в 252 м, и при этом сама насчитывает 59 м в высоту.

Немецкие СМИ и ранее предпринимали попытки пересмотреть итоги Прохоровского боя. К 75-й годовщине битвы на Курской дуге, летом 2018 года, издание Deutsche Welle выпустило статью, «развенчивающую мифы» об этом переломном для Второй мировой войны эпизоде.

Немецкие журналисты уже тогда опирались на ревизионистские изыскания немецких и британских историков, не обращаясь за комментариями к российским ученым.

Издание утверждает, что советские войска под Прохоровкой «потерпели сокрушительное поражение» из-за безалаберности генералов РККА, которых «торопил Сталин».