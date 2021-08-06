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Наука

Платили лопатами: археологи откопали в Китае древнейший монетный двор

Как выглядели китайские монеты VII века до н.э.

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H. Zhao et al., 2021/Antiquity
Китайские археологи обнаружили в провинции Хэнань самый древний монетный двор, на котором 2600 лет назад массово отливали бронзовые монеты в виде лопат. Таким образом, первые монеты могли чеканиться вовсе не в Турции или Греции, как считалось ранее, а в Китае.

Археологи, проводящие раскопки в Гуаньчжуане — древнем городе в восточной части Китая, в провинции Хэнань, — обнаружили то, что, по их мнению, нужно считать самым древним из всех известных монетных дворов, где еще 2600 лет назад массово отливались миниатюрные бронзовые монеты в форме лопат с полым черенком. Новое исследование говорит о том, что первые монеты могли чеканиться не в Турции или Греции, как считалось ранее, а в Китае. Статья об этом опубликована в журнале Antiquity.

Город Гуаньчжуан, обнесенный стеной и рвом, был основан около 800 года до н.э. и просуществовал в дальнейшем менее четырех сотен лет. Он считался важным административным центром удельного царства Чжэн, региональной державы, которая позже была захвачена царством Хань. Спустя менее чем 150 лет со времен основания города у южных ворот центральной части этого города мастера начали массово чеканить монеты. Археологи проводят раскопки на этом участке с 2011 года, обнаружив мастерские и сотни ям, использовавшихся для отходов литейного производства, десятки форм для монет, фрагменты монет и металлического мусора, ритуальные сосуды, оружие, приспособления для колесниц, музыкальные инструменты, украшения и т. п. Другие найденные артефакты, связанные с литейным цехом, включают тигли, ковши, древесный уголь и фрагменты печей. Литейный цех впервые был введен в эксплуатацию около 770 г. до н. э., но не использовался для производства монет до 640 г. до н. э.

Методом радиоуглеродной датировки группа под руководством Хао Чжао из Чжэнчжоуского университета в Китае определила, что собственно монетный двор начал работать где-то между 640 и 550 годами до н.э. При этом предыдущие датировки монет из Лидийской империи, находившейся на территории современной Турции, давали примерно 630 год до н.э., а самое раннее массовое производство лидийских монет датируется 575–550 годами до н.э.

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Вид на древний литейный завод с воздуха

Вид на древний литейный завод с воздуха

H. Zhao et al., 2021/Antiquity

Монетный двор Гуаньчжуана, по словам Чжао, «в настоящее время может считаться старейшим в мире надежно датированным местом чеканки», а бронзовые монеты в форме лопат, обнаруженные на этом месте — старейшей известной китайской металлической валютой и, возможно, даже первой во всем мире.

Во время раскопок исследователи нашли две почти целые «лопаты», напоминающие своим внешним видом сильно уменьшенные подобия привычного нам садового инвентаря, и там же десятки глиняных форм, которые использовались для отливки именно таких монет. А одна бронзовая монета оказалась почти в идеальном состоянии, ее размеры составили примерно 14 на 6 см, а вес — около 27 г.

Чтобы отчеканить такую «лопату», мастера вылепляли из глины две половинки внешней формы, затем вырезали так называемый литник — канал для заливки расплавленного металла, — вставляли сверху стержень для того, чтобы образовывалась полость в «черенке лопаты». Затем формы связывали вместе шнуром, расплавленную бронзу заливали через литник. После охлаждения бронзового изделия внешняя форма разрушалась, чтобы извлечь готовую «лопату».

Ранее уже находили отдельные древние монеты, однако не удавалось проследить их связь с каким-либо монетным производством. «В этом случае у вас есть целый монетный двор и использованные для производства монет слепки», — говорит в интервью National Geographic Билл Маурер, профессор антропологии из Калифорнийского университета в Ирвайне (США), директор Института денег, технологий и финансовой интеграции, не принимавший участия в этом исследовании. Обнаружение монет и форм для них как раз и позволили исследователям датировать монетный двор с помощью радиоуглеродного метода, придав соответствующий вес заявке на находку самых древних известных монет в мире.

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Выброшенные поврежденные стержни из отливок

Выброшенные поврежденные стержни из отливок

H. Zhao et al., 2021/Antiquity

По словам Маурера, монеты обычно находят по отдельности или хранящимися вдали от места их изготовления. Так, клады монет обычно прячутся среди стропил дома или зарыты в землю в каком-нибудь горшке, то есть «полностью оторваны от какого-либо контекста, который мог бы указать на их происхождение». Если на таких монетах видны следы термического воздействия, то исследователи в принципе могут датировать их с помощью радиоуглеродного метода, но при этом не будут уверены, «имеет ли это событие какое-либо отношение к тому периоду времени, в течение которого монета использовалась», — объясняет Маурер. Ведь монеты в принципе могли обгореть и позже в каком-нибудь случайном пожаре.

«Но вот теперь у нас есть литейный цех, в котором полно углеродных остатков, связанных с производством самих монет, — говорит Маурер, — что позволяет легко выяснить, сколько на самом деле лет этим монетам и самому монетному двору».

Впрочем, подобного оптимизма не разделяет Джордж Селгин, директор американского Центра денежно-кредитных и финансовых альтернатив Института Катона: «Открытие, конечно, впечатляет, но оно не меняет нашего базового представления о том, когда появились первые монеты. Вовсе не обязательно, что они появились в Китае». Однозначный вывод о том, что китайские монеты старше лидийских, делать пока рано.

Чжао и его группа считают, что само расположение монетного двора — рядом с предполагаемым местом дислокации городской администрации — может свидетельствовать о том, что «чеканка монет, по крайней мере, происходила под контролем местного руководства». Однако при этом они тоже спешат добавить, что окончательные выводы делать пока рано: степень участия правителей города в самом производстве монет остается под вопросом.

Существуют две конкурирующие теории о происхождении денег. Согласно первой они первоначально появились для того, чтобы продавцы и покупатели могли торговать, минуя фазу натурального обмена. Согласно второй — для того, чтобы древние правительства могли собирать налоги и долги.

И хотя новое открытие ничего не доказывает, оно все же, по мнению Маурера, «придает дополнительный вес гипотезе, которой давно придерживаются антропологи и археологи: деньги появились в первую очередь как социальная, а не экономическая технология, и в данном случае в пользу этого говорят рутинность всех процессов, стандартизация, массовое производство предметов, а также близость административного центра».

Удивительная «нестандартная» на наш взгляд форма монет не должна вызывать большого удивления. Из истории известны и более причудливые предметы, используемые в качестве денег, — кресты, подковы, пруты и даже колючие пучки кисси-пени, по внешнему виду напоминающие веники.

Долгое время по всему миру, не только в Африке и Азии, но даже в Европе (в том числе на территории России и Украины) в качестве денег могли применяться так называемые каури — раковины морских брюхоногих моллюсков вида Monetaria moneta и ему подобных. Существуют свидетельства хождения каури-денег и в Китае: стилизованное изображение раковины каури прочно вошло в китайский язык в виде иероглифа «бэй», связанного с богатством и торговлей.

Описываемые лопаты с полой ручкой, или так называемые kongshoubu, известны также очень давно. Они рассматриваются как имитация «полезных предметов»: металлических лопат, используемых в сельском хозяйстве и садоводстве. Но, разумеется, небольшой размер и хрупкость такой монеты не предполагают иного ее практического или утилитарного предназначения. Со временем такие монеты становились все более изысканными, на них наносились знаки, обозначающие ценность. «Лопаты» использовались на протяжении сотен лет, пока первый император Цинь не отменил их в 221 году до н.э.

Это открытие напоминает нам о том, что деньги — это прежде всего технология, а технологии неуклонно развиваются. Чеканка приобретала новую форму, а в наше время появился майнинг криптовалют, использующий ресурсоемкие серверные фермы для производства «монет» — биткоинов и др. Возможно, со временем криптовалюта будет выглядеть столь же архаичной, как монеты-лопаты.

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