«Это радостная для нас война»: как Гитлер разгромил Грецию

Перед Второй мировой войной Греция была отсталой, преимущественно аграрной страной. В промышленности преобладали мелкие предприятия по обработке сельскохозяйственного сырья. При этом хорошо был развит торговый флот. Важнейшее место в экономике занимала внешняя торговля. Греция экспортировала табак, оливковое масло, изюм и минеральное сырье.

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Находившееся у власти правительство генерала Иоанниса Метаксаса проводило политику экономического и политического сближения с нацистской Германией. В 1939 году она уже занимала первое место в греческом внешнеторговом обороте.

После начала войны в Европе греческое правительство объявило о нейтралитете.

Однако после капитуляции Франции 22 июня 1940 года итальянский фашистский лидер Бенито Муссолини начал готовить нападение на Грецию. 28 октября того же года правительство Италии предъявило греческим властям ультиматум с требованием пропустить итальянские войска ко всем стратегическим пунктам и морским базам. Не дожидаясь ответа, итальянцы подвергли бомбардировке железные дороги, порты и аэродромы Греции.

Слабая подготовка Греции к войне позволила итальянским войскам на первых порах захватить часть греческой территории. Действия фашистов, однако, мобилизовали на сопротивление широкие массы. Выполнили союзнические обязательства британцы, предоставившие грекам свои истребители.

В ноябре 1940 года в горах Пинд армии Муссолини было нанесено тяжелое поражение, после чего ей пришлось отступить за пределы Греции. Однако над Грецией нависла новая опасность. Адольф Гитлер рассматривал Балканский полуостров как плацдарм для будущей войны с СССР и для установления контроля над всем Средиземноморьем. Кроме того, поход на Грецию был нужен нацистам для нанесения мощного удара и по британским войскам.

Операция сил вермахта по вторжению в самую южную страну Балканского полуострова получила название «Марита» и готовилась три месяца. Премьер Метаксес к тому времени скончался от глоточной флегмоны. Его преемником стал Александрос Коризис. Столкнувшись с реальной угрозой, он был готов принять любую помощь. Для поддержания престижа Великобритании и доверия к ней Уинстон Черчилль распорядился послать в Грецию три дивизии. Британские генералы, однако, не считали, что экспедиционный корпус окажется в состоянии сдержать наступление немцев. 58-тысячный контингент в итоге более чем наполовину состоял из австралийцев и новозеландцев. Им командовал Мэйтланд Уилсон.

«Греческая авантюра представлялась многим высокопоставленным британским офицерам «второй Норвегией». Младшие же офицеры австралийских и новозеландских частей, определенных для высадки в Греции, с энтузиазмом изучали карты Балкан, составляя планы наступления через Югославию с последующим захватом Вены», — отмечал британский историк Энтони Бивор.

Германия напала на Грецию в тот же день, что и на Югославию – 6 апреля 1941 года.

В то время как почти 500 самолетов люфтваффе бомбили Белград, немецкий посол в Афинах проинформировал Коризиса о вторжении вермахта в Грецию из-за присутствия на ее территории британских войск. Греческий премьер ответил, что его страна будет защищаться.

«Лучше умереть», — заявил Коризис немецкому послу.

Против 430 тыс. солдат и офицеров греческой армии и британского корпуса Германия выставила группировку в 680 тыс. человек.

«С первыми лучами солнца артиллерия открыла огонь. Мощный фейерверк. Начали падать бомбы. У меня начинает закрадываться мысль, не льстим ли мы грекам таким мощным ударом», — записал в своем дневнике немецкий генерал авиации Вольфрам фон Рихтгофен.

Гитлер хотел отрезать экспедиционный корпус британцев в Греции от основных сил и уничтожить его. Однако радиоперехваты дали возможность британским командующим на передовой получать всю информацию о планах вермахта. Негативное психологические влияние на греков и британцев оказало быстрое поражение югославской армии, в рядах которой только сербы оказывали решительное сопротивление, а хорваты и македонцы массово сдавались в плен при первой возможности.

В свою очередь, греки упорно оборонялись у границы Болгарии, с территории которой двигались немцы. После нескольких дней упорных боев частям вермахта удалось прорвать фронт через юго-восточную оконечность Югославии. 9 апреля 1941-го немцы подошли к Салоникам. 11 апреля произошло крупное сражение между дивизией СС «Адольф Гитлер» и британскими танкистами. И все же общая картина складывалась в пользу Германии. Британцам пришлось отступать по горным перевалам. Танки и грузовики в спешке бросали или уничтожали. Вместе с британцами и греками через Грецию уходили разгромленные югославы. Пробиравшиеся на юг к Пелопоннесу войсковые колонны подвергались налетам люфтваффе. В тот раз самолеты Messerschmitt под командованием генерала Рихтгофена переиграли эскадрильи Королевских ВВС. Те же немецкие летчики, которых удавалось сбить, наталкивались на крайне жестокое обращение греческих крестьян.

«В заторе, состоящем из военных грузовиков и бронемашин, можно было увидеть богатого белградского прожигателя жизни в умопомрачительных туфлях за рулем открытого двухместного «бьюика», да еще и с любовницей. Один английский офицер, увидев «проходящий в лунном свете эскадрон сербских улан в долгополых накидках, похожий на призраки проигравших сражение рыцарей», решил, что это ему просто снится», — констатировал историк Бивор.

Британские солдаты уничтожали за собой мосты и железные дороги.

17 апреля 1941 года капитулировала Югославия. А 18-го, после решения греческого правительства и короля Георга II эвакуироваться на Крит, а затем на контролируемый британцами Кипр, Коризис, осознавая обреченность Греции, покончил жизнь самоубийством.

Новый премьер Эммануил Цудерос потребовал от командования армии продолжить сопротивление. Но среди греческого генералитета уже развились пораженческие настроения. Войсковая верхушка начала давить на правительство, подталкивая министров к мирным переговорам с Германией. Произошел военный мятеж, в результате которого лояльный властям командующий был заменен на генерала Георгиоса Цолакоглу.

21 апреля 1941 года в нарушение решения правительства он подписал в Ларисе за Грецию акт о капитуляции.

Поскольку Цолакоглу не имел на это законных полномочий, впоследствии бесславная сдача не признавалась многими греками. Несмотря на свое поражение в войне с греками, итальянцы выразили протест по поводу того, что капитуляция была подписана без них – причем взбешенный «самоуправством» немецких генералов Муссолини лично пожаловался Гитлеру. Фюрер не отказал своему союзнику, заменив представителя Германии на церемонии капитуляции. Документ переделали и заново подписали в Салониках 23 апреля 1941-го. 16 греческих дивизий сложили оружие.

24 апреля немецкие горные стрелки взяли Фермопилы, 26-го парашютисты захватили Коринф, 27-го немецкие танки вошли в Афины. Тем временем британцы полным ходом вели эвакуацию своих частей из портов Аттики и Пелопоннеса на Крит и в Египет. Погрузка на корабли происходила под бомбежками. Потери британцев убитыми, ранеными и пленными составили до 16 тыс. человек. Немецкая авиация преследовала британские корабли и в Эгейском море.

Напротив, солдаты и офицеры вермахта испытывали моральный подъем от легкой победы. Один артиллерист 22 апреля писал своей супруге: «Это радостная для нас война. Мы все такие загорелые и абсолютно уверенные в победе».

В Германию был угнан подвижной состав железных дорог и автотранспорта, вывезено все ценное промышленное оборудование, оставшиеся запасы продовольствия и сырья. Резко упало производство сельскохозяйственной продукции. Обесценилась драхма, расцвела спекуляция и сильно выросли цены. Следствием немецкой оккупации явились голод и массовая смертность среди населения Греции.

Ближе к концу Второй мировой войны Гитлер признал, что именно греческая кампания задержала начало операции «Барбаросса».

Ряд историков убежден, что операция «Марита» сбила с толку Иосифа Сталина относительно планов Германии. Он мог считать, что немцы готовятся к захвату Суэцкого канала, а не ко вторжению в СССР.

В награду за капитуляцию нацисты предложили генералу Цолакоглу пост премьер-министра коллаборационистского правительства. После освобождения Греции вооруженными силами союзников в октябре 1944 года он был арестован и позже приговорен к смертной казни за коллаборационизм и государственную измену. Высшую меру в итоге заменили пожизненным заключением.