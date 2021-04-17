Сверхоружие Гитлера: почему Ме-262 не вернул нацистам господство в небе

В 1935 году немецкий авиаконструктор Вилли Мессершмитт построил свой первый боевой самолет — истребитель Ме-109. Появление этой машины не встретило доброжелательного отношения руководителей ВВС Германии. Так, заместитель министра авиации Эрхард Мильх, ненавидевший Мессершмитта, свою личную неприязнь перенес и на его новый истребитель. Однако конструктору удалось добиться постройки двух десятков Messerschmitt Ме-109. Эта партия была послана в Испанию, где самолеты показали высокие боевые качества в условиях Гражданской войны.

Машину запустили в массовое серийное производство, и Messerschmitt Ме-109 в различных модификациях стал основным истребителем нацистской Германии на протяжении всей Второй мировой войны.

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Лучшие советские специалисты отмечали превосходство немцев в боевой авиации. Прославленный авиаконструктор Александр Яковлев в своей книге «Цель жизни» писал: «Когда в конце 1938 года, в ходе Гражданской войны в Испании, немцы показали свои новые «Мессершмитты» и «Юнкерсы», совершенно неожиданно и со всей очевидностью выявилось наше отставание. Поликарповские истребители И-15, И-16 по всем статьям уступали «Мессершмиттам». Вышло так, что по всем типам боевой авиации перевес оказался у немцев. Правительство было крайне озабочено. Гитлеровцы открыто заявляли, что они рассматривают Испанию как полигон для испытания своего нового оружия».

Вместе с тем Ме-109 не был лишен и недостатков. Нацисты учли опыт первых воздушных боев в испанском небе, и уже осенью 1938 года по заказу Имперского министерства авиации началась разработка Ме-262. Предполагалось, что двигатели будут готовы для установки на самолет к декабрю 1939 года, но эти сроки оказались чересчур оптимистичными – специалисты BMW столкнулись с серьезными проблемами при его доводке. Поэтому разработчикам Ме-262 пришлось переориентироваться на альтернативную силовую установку — турбореактивный двигатель (ТРД) Jumo 004.

Осенью 1939 года заводы Мессершмитта в Аугсбурге и Регенсбурге посетила советская делегация.

За тот год было построено около 500 Ме-109Е. Любопытна характеристика Мессершмитта, сделанная Яковлевым. Советский авиаконструктор запомнил немецкого коллегу высоким, худым, с большой головой, острыми и умными глазами, с крупными чертами лица. По словам Яковлева, это был «сосредоточенный, малоразговорчивый человек».

«Иссиня-черные волосы заметно начинали редеть. Разговаривая, он глядел исподлобья, и любезность в отношении русских ему давалась с большим трудом. Как нам рассказали, Мессершмитт был членом нацистской партии. Мы ознакомились с основными заводами в Аугсбурге, осмотрели самолеты — двухместный двухмоторный «Мессершмитт-110» и гордость немецкой истребительной авиации «непобедимый» истребитель «Мессершмитт-109». После того как все вопросы по этим машинам были исчерпаны, возник разговор о новом самолете, интерес к которому разжигали сами же немцы. Вокруг этой машины гитлеровцы создали ореол таинственности и говорили чуть ли не шепотом о ее необыкновенно высоких летных качествах. Мессершмитт не скрывал своей неприязни к русским и открыто говорил нам, что не хочет показывать свои самолеты», — отмечал Яковлев.

Контакты советских и немецких специалистов имели трагические последствия. Во время массовых арестов работников авиапромышленности и ВВС ходили слухи, что Messerschmitt был советской разработкой, чертежи которой предатели продали в Германию.

close Конструкция и устройство немецкого реактивного истребителя «Мессершмитт» Ме.262 (чертеж... Конструкция и устройство немецкого реактивного истребителя «Мессершмитт» Ме.262 (чертеж 1945 года) Mary Evans Picture Library/Global Look Press

В конструктивном отношении Ме-262 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом умеренной стреловидности и однокилевым оперением. ТРД располагались в подкрыльевых мотогондолах. В начале 1941 года планер прямого прототипа Ме-262V1 уже был готов, но ТРД обоих фирм все еще доводились. Поэтому в качестве временной меры на самолет в носовой части установили поршневой двигатель Jumo 210G, что позволило Ме-262V1 впервые подняться в воздух 18 апреля 1941 года.

За штурвалом машины в исторический момент сидел летчик-испытатель Фриц Вендель.

Взлетная масса самолета такой компоновки составила 2660 кг.

25 марта 1942 года состоялся первый полет с ТРД BMW 003, завершившийся аварийной посадкой. Испытания продолжались на протяжении следующих месяцев. Дальнейшая доработка проекта привела к применению нового шасси с носовой стойкой. В общей сложности в ноябре 1942 — феврале 1944 года построили 23 Ме-262А-0, использовавшихся при отработке различных систем, а затем — для войсковых испытаний.

Считается, что немецкое командование два года тянуло с началом серийного производства Ме-262 из-за его высокой стоимости — реактивный самолет стоил в пять раз дороже поршневого. Другой причиной весной 1943-го послужило подорванное доверие к люфтваффе. Только когда Германия утратила свое господство в воздухе, Ме-262 был запущен в серию. Под угрозой открытия Второго фронта Адольф Гитлер поинтересовался у Мессершмитта, можно ли модифицировать Ме-262 в сверхскоростной истребитель-бомбардировщик. Конструктор ответил положительно.

close Истребитель «Мессершмитт» Ме.262 Истребитель «Мессершмитт» Ме.262 Scherl/Global Look Press

Поставки серийных Ме-262 люфтваффе начались лишь в июне 1944 года, когда, наконец, удалось наладить производство ТРД. Как следствие, на момент высадки союзников в Нормандии эскадрильи люфтваффе располагали примерно 30 истребителями Ме-262. В общей сложности на заводах Аугсбурга и Регенсбурга выпустили 1930 Ме-262, из них авиация нацистов успела принять 1433 машины. Остальные были повреждены или уничтожены на заводах. Неофициальное наименование Schwalbe («Ласточка) использовалось для истребительных вариантов, Sturmvogel («Буревестник») — для истребительно-бомбардировочных.

Размах крыла Ме-262 достигал 12,65 м, длина самолета составляла 10,6 м, а высота – 2,8 м.

Высоту в 9 тыс. м он набирал за семь минут. Максимальная высота полета доходила до 11 тыс. м.

Для освоения Ме-262 в апреле 1944 года в Лехфельде сформировали испытательную команду EKdo 262, ядро которой составили летчики Messerschmitt. Поначалу упор делался на выработку тактики, позволяющей перехватывать скоростные разведчики союзников. Немецкие летчики с большой опаской относились к необычной машине, не имевшей привычного винта. Поскольку на скорости около 800 км/ч Ме-262 затягивало в пикирование, в авиационных частях появилась инструкция — ни в коем случае не доводить скорость до этой отметки. Однако даже с таким ограничением Messerschmitt превосходил по скорости все современные ему истребители. А командующий истребительной авиацией люфтваффе Адольф Галланд, лично пилотировавший Ме-262, считал, что этот самолет — единственный шанс организовать реальное сопротивление противнику.

«Эта машина летает так, словно ее носят ангелы», — описывал он свои впечатления.

Самолет Ме-262 стал первым реактивным истребителем, пошедшим в бой. Опыт применения показал, что машина может успешно использоваться для перехвата вражеских бомбардировщиков, но в маневренном воздушном бою даже против поршневых истребителей ей приходилось трудно. Наиболее уязвим Ме-262 был на взлете и при посадке.

В основном реактивные истребители использовались против английских и американских стратегических бомбардировщиков. Но и советским летчикам пришлось с ними столкнуться. Несмотря на очевидные преимущества (в частности, его скорость была на 150–300 км/час больше, чем у самых быстрых поршневых самолетов), Ме-262 заметно изменить ситуацию в воздухе уже не смог.

Первый перехват состоялся 25 июля 1944-го. В сентябре того же года EKdo 262 была реорганизована в «команду Новотны» — по имени командира Вальтера Новотны. А после его гибели в ноябре 1944-го — в III/JG 7. Главной задачей стал перехват в дневных условиях американских бомбардировщиков. К концу войны на счету групп эскадры и команды III/JG 7 было 427 воздушных побед, в том числе около 300 сбитых четырехмоторных бомбардировщиков.

В августе 1944 года состоялся боевой дебют истребителей-бомбардировщиков Ме-262А-2а.

Помимо немцев шанс использовать преимущества Ме-262 получили летчики Русской освободительной армии (РОА) под командованием генерала Андрея Власова. Одна такая машина состояла на службе в разведывательной эскадрилье РОА.

«Фирмы Junkers и BMW разрабатывали турбореактивные двигатели с 1939 года. Они прошли испытания к концу 1942 года. Однако, опьяненные первыми успехами после нападения на СССР, гитлеровцы упустили время для развертывания этой работы. Когда же начался поворот в войне, политические и военные руководители гитлеровской Германии стали делать ставку на «сверх»-оружие, в котором известное место занимала реактивная авиация. Наиболее удачным оказался самолет конструкции Мессершмитта Ме-262», — констатировал в своей книге «Крылья победы» нарком авиационной промышленности СССР Алексей Шахурин.

Трофейные Ме-262 скрупулезно исследовали авиаторы стран-победительниц. Так, в СССР даже рассматривалась возможность выпуска серии таких самолетов. Нарком Шахурин предложил начать серийное производство захваченного немецкого истребителя на одном из совещаний у Иосифа Сталина. Однако против этой идеи выступил авиаконструктор Яковлев. Он заявил, что Ме-262 сложен в управлении и неустойчив в полете, а также обладает плохими взлетно-посадочными свойствами. Зато в Чехословакии собрали несколько Ме-262 как в одноместном варианте, так и в двухместном.