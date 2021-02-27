Красный лен и солома: как древние египтяне мумифицировали тела

В Древнем Египте бальзамирование считалось священным искусством, и знания о нем были доступны немногим. Большинство секретов процесса, вероятно, передавалось устно от одного бальзамировщика к другому, полагают египтологи, поэтому письменных свидетельств практически нет — до недавнего времени было известно только о двух сохранившихся древнеегипетских текстах, посвященных тонкостям мумификации.

Реклама

Источником новых данных стал изученный египтологами из Копенгагенского университета шестиметровый папирус Лувр-Карлсберг, половина которого принадлежит Лувру, а половина находится в коллекции папирусов Карлсберга Копенгагенского университета. Изначально эти фрагменты находились в частных коллекциях, а еще несколько частей папируса не найдены до сих пор.

Исходя из формы иероглифов, папирус датируется примерно 1450 г. до н. э., что делает его самым старым подобным документом — два других известных текста, посвященных бальзамированию, появились позже.

close The Papyrus Carlsberg Collection/University of Copenhagen

«Многим описаниям техник бальзамирования, которые мы видим в этом папирусе, не уделялось внимания в двух последующих руководствах по мумификации, — цитирует сайт университета египтолога Софи Схедт. — И эти описания чрезвычайно подробны. Текст выглядит как памятка, и предполагаемые читатели, видимо, были специалистами, которым нужно было сверяться с деталями — рецептами мазей или тонкостями использования различных видов бинтов. Некоторые более простые процессы, например, сушка тела с помощью кристаллической соды, в тексте опущены».

Основная часть папируса посвящена траволечению и кожным заболеваниям. В частности, в нем описывается внешний вид, места произрастания, способы использования и религиозные значения некоторых растений и их семян. Немало внимания уделено отекам кожи, которые рассматриваются в папирусе как болезнь, насылаемая Хонсу, богом Луны.

Внимание исследователей привлекло описание процедуры бальзамирования лица мертвеца, которое не встречалось в более ранних текстах.

Жидкую смесь растительных ароматических веществ нужно было нанести на лоскут красного льна, а затем накрыть этим лоскутом лицо умершего. Этот процесс повторялся несколько раз с интервалом в четыре дня. Указанные в рецепте вещества обладали также антибактериальными свойствами и, вероятно, играли роль антисептика.

Ранее исследователи уже находили мумий, чьи лица были покрыты тканью и смолой — очевидно, над ними проводили аналогичную процедуру.

Согласно руководству, бальзамировщики активно работали с телом каждые четыре дня, всего проводя 17 таких сессий. В промежутках между ними тело находится под слоями ткани и соломы, пропитанной ароматическими веществами, чтобы отпугивать насекомых и падальщиков.

Бальзамирование проводилось в специальной мастерской, построенной рядом с могилой, занимало более 70 дней и делилось на два равных периода сушки тела и обертывания. В процессе первого тело снаружи и изнутри обрабатывалось натроном, кристаллической содой. После удаления внутренних органов, глаз и мозга тело оборачивали бинтами, пропитанными ароматными смесями.

В это же время проводилось и бальзамирование лица.

После более чем двух месяцев процедур тело помещалось в гроб. Затем следовало еще несколько дней ритуалов, которые должны были позволить усопшему окончательно перейти к загробной жизни.

Текст папируса планируется опубликовать в 2022 году.

Ранее специалисты Каирского университета выяснили, как погиб древнеегипетский фараон Секененра Таа II. Компьютерная томография мумии показала, что фараон был убит ударами сверху после того, как попал в плен к врагам. Секененра правил в Верхнем Египте примерно в 1558-1553 годах до нашей эры. Считалось, что фараон либо погиб в бою с гиксосами — азиатскими народами, завоевавшими часть Древнего Египта, или же был убит в результате заговора.

Томография позволила определить форму ран и показала, что нападавшие использовали несколько видов оружия. Черепно-мозговые травмы такого рода обычно сопровождаются повреждениями рук, поскольку жертва пытается защитить себя. Однако у Секененры таких увечий не оказалось. Согласно выводам исследования, положение рук фараона свидетельствует, что они были связаны. При этом более ранние исследователи выдвигали версию, что руки Секененры в момент нападения были заняты собственным оружием — поэтому он и не подставил их под удар.

По мнению исследователей, несколько ударов кинжалом были нанесены уже по мертвому телу, которое осталось лежать на левом боку и начало разлагаться.

При обычной казни удары узнику наносит только один человек, в убийстве Секененры их участвовало несколько — очевидно, это было церемониальное действо. Смерть фараона мотивировала его преемников продолжить борьбу за объединение Египта.