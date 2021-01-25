Запуск спутников: Маск поставил новый рекорд

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска вновь переписала историю космонавтики, осуществив очередной рекордный пуск. Накануне при помощи ее ракеты на околоземную орбиту разом было запущено 143 небольших космических аппарата, что стало рекордом со времен запуска первого спутника Земли.

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Старт состоялся с 40-й площадки космодрома на мысе Канаверал, из-за погодных условий он был перенесен на сутки. Первая ступень ракеты, до этого четырежды летавшая в космос, успешно приземлилась на баржу в Атлантическом океане к северу от Кубы. Вторая же ступень в течение полутора часов разводила спутники по различным солнечно-синхронным орбитам.

Этот запуск вошел в историю как самое массовое групповое выведение спутников одной ракетой, перекрывшее прежний рекорд почти в полтора раза – ранее он принадлежал индийской ракете Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), которая в 2017 году вывела на орбиту сразу 104 космических аппарата.

Этот запуск осуществлен в рамках программы Transporter-1, специально разработанной для массового выведения в космос попутных нагрузок.

Из 143 запущенных аппаратов в космос полетели десять спутников системы высокоскоростного доступа в интернет Starlink. SpaceX впервые вывела их на полярную околоземную орбиту после того, как получила на это разрешение Федеральной комиссии по связи США 8 января для покрытия интернетом высоких широт.

Остальные 133 – небольшие аппараты (кубсаты), изготовленные и запущенные в интересах различных государственных и частных заказчиков.

Из них крупнейшей стала группа из 48 спутников Dove – аппаратов для съемки поверхности Земли расположенной в Сан-Франциско компании Planet. 36 аппаратов для передачи данных через космос запустила калифорнийская компания Swarm Technologies. Компания Spire отправила на орбиту 8 кубсатов LEMUR-2, которые предназначены для отслеживания судов в океане, а также измерения параметров атмосферы. Компания ICEYE отправила три спутника с радарами для изучения ледового покрова и отслеживания наводнений.

А фирма Celestis отправила на своем аппарате прах 104 человек, на что согласились их родственники, заключив контракт. Компания, образованная в 1994 году, гарантирует заказчикам «поминальную службу, которая достигнет бескрайней Вселенной».

Компания SpaceX объявила о программе Transporter-1 в августе 2019 года, предложив операторам небольших спутников их запуск в качестве попутной нагрузки. Заявки на такие пуски она начала принимать на своем сайте в феврале 2020 года.

Компания намерена осуществлять подобные групповые запуски регулярно, «предлагая конкурентное ценообразование и улучшенные возможности для запуска на борту самой совершенной и проверенной в мире ракеты, — сказал ведущий трансляции на сайте SpaceX Энди Трэн. – Если вы готовы полететь в ходе следующего пуска, вы полетите».

Эксперты отмечают рост индустрии небольших спутников (кубсатов) в последние годы, которые все чаще запускаются в качестве попутной нагрузки вместе с большими и дорогими аппаратами. В связи с этим разные частные компании стали предлагать свои небольшие ракеты для групповых пусков таких аппаратов.

Среди них – молодые компании Rocket Lab и Virgin Orbit, которые уже начали коммерческие пуски и принимают заказы. В связи со взрывным ростом числа запускаемых на орбиту небольших спутников бьют тревогу специалисты по отслеживанию околоземного мусора. По их словам, бесконтрольное увеличение числа кубсатов грозит лавинообразными столкновениями спутников на орбите, которые могут десятилетиями не сходить с нее.