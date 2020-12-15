«Вся улица в огне»: как лайнеры столкнулись над Нью-Йорком

16 декабря 1960 года в небе над Нью-Йорком столкнулись два самолета — Douglas DC-8, принадлежавший авиакомпании United Airlines (рейс UAL 826), и Lockheed L-1049 Super Constellation компании Trans World Airlines (рейс TWA 266). Первый авиалайнер рухнул на территорию района Парк-Слоуп в Бруклине и загорелся. Его обломки лишь чудом не попали в деревянные дома и школу.

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Второй самолет упал на Статен-Айленд. Как отмечал один из очевидцев, ЧП напомнило ему бомбардировки и горящие деревни во время Корейской войны. В результате пожара на земле погибли шесть человек. Суммарное количество жертв составило 134.

Это была крупнейшая авиакатастрофа для своего времени.

close На месте крушения самолета Douglas DC-8 авиакомпании United Air Lines в нью-йоркском Бруклине после... На месте крушения самолета Douglas DC-8 авиакомпании United Air Lines в нью-йоркском Бруклине после столкновения с Lockheed Super Constellation авиакомпании TWA в небе над Нью-Йорком, 17 декабря 1960 года AP

Оставалось чуть больше недели до Рождества, и потому американцы были заняты предпраздничными хлопотами. В тот пятничный день небо с утра было затянуто облаками: падал снег с дождем. Около 10 часов утра над головами нью-йоркцев раздался рев самолетных двигателей. Одна из машин летела так низко, что можно было разглядеть лицо второго пилота.

Два рейса не должны были встретиться в воздухе. UAL 826 с 76 пассажирами на борту следовал из Чикаго в аэропорт «Айдлуайлд» (ныне аэропорт имени Джона Кеннеди). Второй самолет выполнял рейс из Дейтона с остановкой в Коламбусе и нес на борту 39 пассажиров. Он должен был приземлиться в аэропорту «Ла Гуардия».

Незадолго до планируемой посадки, в 10.21, командир Douglas DC-8 сообщил об отказе второго навигационного приемника.

Это осложняло ориентирование в пространстве в условиях полета по приборам. Одновременно к приземлению готовился Lockheed. Неожиданно на экране радиолокатора в Нью-Йоркском центре управления воздушным движением появилась засветка, направлявшаяся ему наперерез.

Ее увидел диспетчер. Он попытался предупредить экипаж, хотя и не был до конца уверен в угрозе столкновения: радары того времени не отображали высоту. Диспетчер ошибочно принял Douglas DC-8 за истребитель с авиабазы «Миллер Филд», мимо которой в тот момент пролетал Lockheed. Данное предположение он и вынес в эфир. КВС рейса TWA 266 было предложено повернуть направо. Однако подтверждения команды от экипажа диспетчер так и не получил. В течение нескольких минут он безуспешно пытался связаться с кабиной пилотов самолета.

В свою очередь, экипаж UAL 826 ошибся с координатами, переданными на землю: он доложил о подходе к Престону, хотя уже был далеко за ним. В 10 часов 33 минуты и 33 секунды в 18 км к северо-востоку от указанной точки у западной оконечности авиабазы «Миллер Филд» Douglas DC-8 на скорости 557 км/ч протаранил Lockheed на высоте 1600 м.

Реактивные двигатели пробили его фюзеляж. В крайний правый двигатель DC-8 засосало одного из пассажиров рейса TWA 266. Повреждения Lockheed оказались более серьезными. Через мгновения он упал на землю, в то время как второй авиалайнер летел с горящим крылом. В последний момент пилотам DC-8 удалось увести его от здания школы. Правым крылом он врезался в церковь и взорвался. Левое крыло вошло в жилой дом, оторванный хвост упал на перекрестке. Как написали на следующий день газеты, последствия могли быть еще более серьезными, поскольку на траектории Douglas находились две АЗС: авиалайнер лишь каким-то чудом их не протаранил.

close На месте крушения самолета Douglas DC-8 авиакомпании United Air Lines в нью-йоркском Бруклине после... На месте крушения самолета Douglas DC-8 авиакомпании United Air Lines в нью-йоркском Бруклине после столкновения с Lockheed Super Constellation авиакомпании TWA в небе над Нью-Йорком, 17 декабря 1960 года AP

Примерно в 10.40 один из фотографов шагал на работу по территории Парк-Слоуп. Он увидел падение Lockheed, выхватил свой аппарат и сделал первые снимки с места трагедии.

«Некоторое время назад большой самолет компании United Airline упал с неба на жилые дома. Прямо сейчас огонь вырывается из зданий и разгорается благодаря ветру и холоду. Несколько тел уже увезли с места происшествия. Стоявшие в середине улицы автомобили сгорели. Их эвакуируют», — передавал с места репортер WNYC Radio.

Он задал несколько вопросов сотруднику спасательной службы. Тот заявил, что это одна из страшнейших катастроф, которые он когда-либо видел. Репортер передавал в эфир, что пожарные «льют тонны воды на горящие конструкции», а на улице лежат «обугленные тела».

«Посмотрев вверх, я увидел нечто серебристое, стремительно пикирующее, — рассказывал священник, ставший свидетелем трагедии. – Потом раздался взрыв. Я побежал за угол дома, видел, что вся улица в огне. Пламя поднялось на высоту 15 метров. Очевидно, в домах по обе стороны улицы были убиты люди».

Жители Нью-Йорка сразу же отреагировали на случившееся. Около 200 пожарных, полицейских и добровольцев из Красного креста, а также бойскауты бросились на место происшествия. Больницы отправили в «Миллер Филд» машины скорой помощи. Для транспортировки раненых прибыл военный вертолет.

Однако спасать оказалось некого. В крушении выжил лишь один пассажир – 11-летний пассажир рейса UAL 826 Стивен Балц. Он летел один в Нью-Йорк, чтобы встретить вместе с семьей Рождество. Когда самолет разломился на части, мальчика выбросило в сугроб. Прибежавшие жители быстро сбили с него пламя. Балца экстренно госпитализировали. В больнице он пришел в себя и успел рассказать все, что запомнил о моменте, предшествовавшем катастрофе. Позднее дежурившая у постели ребенка медсестра утверждала, что он, когда просыпался, разговаривал с ней здоровым голосом.

И все же повреждения Балца оказались слишком серьезными, чтобы надеяться на выздоровление. После трагедии он прожил только сутки, скончавшись в 10 утра субботы от пневмонии, вызванной ожогами легких.

На земле погибли шесть человек: 90-летний смотритель церкви, убиравший снег дворник, два торговца рождественскими елками, продавец в магазине и врач, выгуливавший собаку.

При расследовании авиакатастрофы впервые были изучены данные черных ящиков. Итоговый отчет выпустили летом 1962 года. Эксперты пришли к выводу, что Douglas DC-8 при выполнении захода на посадку пересек разрешенные границы, выйдя из отведенного ему воздушного пространства. Причиной этого стала высокая скорость самолета при подходе к Престону в сочетании с изменением разрешения, сократившим расстояние по маршруту на 18 км.