Необходима консультация: кому не подойдет вакцина от COVID-19

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом рассказал РИА «Новости» директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Гинцбург также исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. По его словам, на мировом рынке будет сразу несколько вакцин примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет обеспечить весь необходимый объем.

Реклама

«Сколько нас живет на земном шаре? Семь с половиной миллиардов. Небольшая часть переболеет в тяжелой форме, у них возникнет иммунитет. А те, которые в легкой форме переболеют или просто будут заражены, те не будут защищены», — сказал он.

Он подчеркнул, что единственным способом избежать болезни для таких людей станет вакцинация, для этого понадобятся совместные усилия разных производителей.

Ранее было объявлено, что регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции запланирована на август. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. «Думаю, что первая регистрация будет в августе, первая — начало второй декады ориентировочно», — уточнил министр.

Кроме того сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.

Разработкой вакцины от коронавируса занимаются сразу несколько институтов и научных центров РФ, в том числе, Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора «Вектор» и Институт вакцин и сывороток ФМБА. Появление их вакцин ожидается до конца текущего года.

Пациентам, которые переболели тяжелой формой коронавируса, не нужно вакцинироваться, так как у них вырабатывается хорошая защита, заявил ранее Гинцбург. «У них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», — уточнил Гинцбург.

По словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковаой, всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса.

«На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин», — рассказала она. Голикова добавила, что результаты исследований дают уверенность в том, что в ближайшее время начнут применяться сразу несколько эффективных вакцин.

На этой неделе британские ученые сообщили, что иммунитет к SARS-CoV-2 держится всего несколько месяцев, после чего возможно повторное инфицирование, выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона.

Исследование пока не рецензировалось, с препринтом можно ознакомиться на сервисе MedRxiv.

Исследователи наблюдали за почти сотней пациентов и медработников. Как оказалось, уровни антител, способных защитить от вируса, достигают пика примерно спустя три недели после появления первых симптомов, а затем стремительно снижаются.

У 60% больных наблюдался мощный иммунный ответ, однако спустя три месяца такое же количество антител наблюдалось только у 17%. Уровни антител были выше и оставались высокими дольше у тех, кто переносил болезнь тяжелее. По всей видимости, это связано с более высокой вирусной нагрузкой и, соответственно, с более активной выработкой антител.