Шанс выжить: как антикоагулянты спасают от коронавируса

Применение средств, снижающих свертываемость крови -— антикоагулянтов — может повысить шансы пациентов с COVID-19 на выживание, сообщают специалисты медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Исследователи проанализировали записи о 2773 пациентах с COVID-19, поступавших в больницы с 14 марта по 11 апреля 2020 года. Особое внимание они обратили на выживаемость пациентов, которые получали антикоагулянты. Также ученые приняли во внимание определенные факторы риска, включая возраст, этническую принадлежность, хронические заболевания и т. п.

Антикоагулянты получали 28% пациентов. Им вводилась доза, превышающая профилактическую — высокие концентрации препаратов используются, когда выявлено образование тромбов или есть подозрение, что они появились. Использование антикоагулянтов ассоциировалось с улучшением выживаемости пациентов с COVID-19 как в условиях отделения интенсивной терапии, так и вне его.

Среди умерших пациентов те, кто получал антикоагулянты, продержались 21 день. Те, кто не получал — 14.

Прием антикоагулянтов оказался связан с ростом выживаемости среди пациентов с искусственной вентиляцией легких — в группе, не получавшей препараты, погибли 62,7% пациентов, среди получавших — в два раза меньше, 29,1%.

Всем пациентам при поступлении в больницу делали анализ крови, который показывал также различные маркеры воспаления. Анализ этих записей показал, что у пациентов, получавших антикоагулянты, маркеры воспаления были выше, чем у остальных. Это может свидетельствовать, что пациенты в более тяжелом состоянии, возможно, получали антикоагулянты на ранней стадии.

При этом, однако, у получавших антикоагулянты пациентов чаще встречались кровотечения разных видов, от внутримозгового до желудочного, кровоизлияния в глаза и кровь в моче — таковых было 3%. В группе, не получавшей антикоагулянты, кровотечения и кровоизлияния наблюдались у 1,9%.

«Это исследование демонстрирует, что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть важную роль в уходе за пациентами с COVID-19, и они могут предотвратить возможные смертельные исходы, связанные с коронавирусом, включая инфаркт, инсульт и эмболию легких, — говорит ведущий автор работы доктор Валентин Фустер. — Возможность использования антикоагулянтов должна рассматриваться при поступлении пациентов в отделения неотложной помощи и при положительном результате теста на COVID-19. Однако каждый случай должен оцениваться в индивидуальном порядке для учета потенциального риска кровотечения».

«Как кардиолог, который последние три недели работал с пациентами с COVID-19, я наблюдал рост случаев образования тромбов среди госпитализированных пациентов, поэтому очень важно разобраться, приносят ли им пользу антикоагулянты, — говорит доктор Ану Лала. — Стоит отметить, что необходим дальнейший анализ и исследования для определения эффективности широкого применения антикоагулянтов у госпитализированных пациентов с COVID-19».

Далее исследователи планируют изучить возможную пользу антикоагулянтов на более крупной выборке в 5000 человек.

Предварительные данные, безусловно, обнадеживают, отмечают ученые, однако необходимо проверить все возможные риски.

Ранее сотрудники Маунт-Синай сообщили, что коронавирус может вызвать инсульты у людей 30-40 лет с легкой или умеренной формой заболевания. До этого появлялись и другие свидетельства того, что COVID-19 связан с образованием тромбов. Инсульты — закономерное последствие такого явления, отметили врачи. Сами по себе инсульты различаются по степени тяжести. Некоторые из них при своевременном вмешательстве дают возможность полностью восстановиться. Однако при закупорке крупных сосудов могут пострадать обширные участки мозга, отвечающие за жизненно важные функции — и именно это происходит при инсультах на фоне COVID-19.

Врачи просят пациентов незамедлительно звонить в «скорую» при симптомах инсульта — нарушении речи, опущении мышц лица, внезапно нарушившейся координации.