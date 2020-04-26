В Баку на бронепоездах: как красные захватили Азербайджан

Резня в Шуше как предпосылка вторжения РККА

После эвакуации Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) под командованием Антона Деникина из Новороссийска в Крым в марте 1920 года большевики, отпраздновав победу над белыми, получили возможность обратить взор на других противников советской власти. Заняв Северный Кавказ не без помощи местных повстанцев, Красная армия получила приказ не вторгаться в Грузию, но продолжить наступление на Баку и в конечном счете овладеть бывшей Бакинской губернией, территория которой с 28 мая 1918 года входила в Азербайджанскую демократическую республику (АДР).

11 января 1920 года независимость Азербайджана признал Верховный совет Антанты.

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Весь недолгий период своего существования АДР пыталась подчинить себе Карабах – сначала при помощи турецких войск, затем – опираясь на решения Парижской мирной конференции. Упорство азербайджанского правительства, важные роли в котором занимали представители партии «Мусават», обострило межнациональный конфликт и привело к трагедии 23-26 марта 1920 года, известной как резня армянского населения в Шуше. По мнению современного азербайджанского историка Арифа Юнуса, мартовские события послужили причиной потери Азербайджаном независимости.

«Положение Азербайджана было крайне тяжелым, поскольку войска Советской России в январе 1920 года приблизились к его границе, — отмечал исследователь в одной из своих работ. — И вот в такой обстановке в ночь на 23 марта 1920 года, когда мусульмане праздновали свой Новый год, армяне внезапно напали на азербайджанцев в Шуше и других населенных пунктах Карабаха. Это выступление и начавшееся наступление армянских частей вынудили правительство Азербайджана бросить почти все свои вооруженные силы в Карабах. Особенно сильно пострадала Шуша, буквально превращенная в руины. Тяжелые бои в Карабахе и других районах страны послужили коммунистам Азербайджана поводом для обращения к России. 27 апреля 1920 года советские войска захватили Баку, через месяц — Карабах. Независимый Азербайджан, таким образом, прекратил существование».

Деньги для большевиков доставлялись по Каспию

Силовой операции РККА в Азербайджане предшествовало восстание большевиков в Баку. Подпольщики начали готовить свою акцию до разгрома деникинских войск на Кубани и Шушинской резни. Одной из центральных фигур этого процесса являлся Мирза Давуд Багир Гусейнов. Еще в конце 1919 года был создан Революционный штаб с ним во главе. Нелегально формировались боевые отряды и рабочие дружины. С Северного Кавказа в Баку доставлялись деньги и оружие.

12 января 1920 года один из большевистских лидеров на Кавказе Сергей Киров докладывал ЦК партии о том, что «бакинские товарищи заняты усиленной скупкой оружия и готовятся к выступлению в надежде, что дело увенчается успехом».

12 февраля Гусейнов и его единомышленники провозгласили в Баку создание Азербайджанской коммунистической партии (большевиков), объявившей себя составной частью кавказской краевой организации РКП(б). Тем не менее, в Кавказском крайкоме российской Компартии остались недовольны выделением азербайджанцев в отдельную структуру. К концу апреля в рядах бакинской ячейки АКП(б) насчитывалось около 3 тыс. идейных коммунистов. Многие из них были молодыми, физически крепкими и морально готовыми к вооруженной борьбе людьми. После захвата красными Красноводска (ныне Туркменбаши) снабжение заговорщиков осуществлялось морем из Средней Азии. Так, в марте в Баку по Каспию тайно от представителей АДР доставили оружие на трех парусных лодках.

22 апреля 1920 года было принято решение потребовать от правительства АДР немедленной передачи власти. Через два дня АКП(б) объявила всю партийную организацию на военном положении. А 26 апреля азербайджанские коммунисты утвердили окончательный план вооруженного восстания. Действовать предполагалось в тесном контакте с дислоцированной в Дагестане 11-й советской армией, командование которой принимало участие во всех обсуждениях.

Один из лидеров послевоенного СССР Анастас Микоян, в 1920 году участвовавший в советизации Азербайджана в качестве члена Реввоенсовета 11-й армии, указывал в своих мемуарах «Так было», что АДР имела довольно многочисленные войска.

«Согласно разведывательным данным, мусаватское правительство Азербайджана располагало 30-тысячной армией: 20 тыс. были размещены у границ Армении, а 10 тыс. рассредоточены по гарнизонам ряда населенных пунктов. Армия Азербайджана незадолго до этого осуществила резню армян в Шуше, в Карабахе. Непосредственно же на линии соприкосновения с нашей армией было немногим больше 3 тыс. Тогда же нами был разработан и детальный план согласованных действий наших войск», — писал Микоян.

Блицкриг по-красноармейски

В ночь с 26 на 27 апреля 1920 года большевики подняли восстание в Баку. А в 00.05 границу Советской России и АДР пересек красноармейский десантный отряд. В авангарде наступавших сил двигались четыре бронепоезда. За ними следовали основные части 11-й армии, перешедшие границу в 04.00. На подходе к станции Ялама они после непродолжительного боя разбили две роты азербайджанской армии. Утром почти без сопротивления взяли станцию Худат.

«Желая поскорее попасть в Баку, я обратился к Михаилу Левандовскому (командующий 11-й армией. – «Газета.Ru») с просьбой помочь мне войти в город с первыми воинскими частями, — вспоминал Микоян. — Он сказал, что первыми в Баку должен вступить бронепоезд. Именно ему дано задание прорваться впереди остальных войск в район нефтепромыслов Баку, чтобы помочь бакинским рабочим обеспечить охрану этих жизненно важных объектов. Когда уже рассвело и наступил день, мы с движущегося поезда видели, как по обеим сторонам железнодорожного полотна крестьяне обрабатывают свои поля, пашут, сеют. Поезд наш шел с поднятым красным стягом. Крестьяне неизменно приветствовали нас возгласами и поднятием рук. Мы восклицали в ответ: «Да здравствует Советский Азербайджан!», «Да здравствует дружба между азербайджанским и русским народами!».

Отрядом бронепоездов командовал Михаил Ефремов. Как следует из его воспоминаний, прорыв проволочных заграждений на границе вызвал растерянность у военных АДР. Бой с азербайджанскими пограничниками продолжался десять минут.

«Вслед за первой паникой начался беспорядочный огонь. Бронепоезда ответили артиллерийским и пулеметным огнем, — описывал начало вторжения заместитель военного комиссара 11-й армии Петр Друганов. – Сопротивление заставы было подавлено. Большая часть жандармов попала в плен. Помню озорную выходку Ефремова: увидев, что путь свободен и гарнизон разбегается, он встал во весь рост на башню бронепоезда и закричал вдогонку удирающим аскерам и жандармам:

— Пришла советская власть! Кто хочет с нами в Баку, лезь на платформы!»

В Баку между тем боевые отряды рабочих захватывали оружейные склады, разоружали полицию, занимали правительственные учреждения, почту, телеграф, вокзал и радиостанцию. На сторону восставших большевиков переходили отдельные воинские части АДР — например, полк «Ярдым Алайи» и 7-й пехотный полк. Флот под командованием начальника военного порта Чингиза Ильдрыма грозил открыть огонь по зданиям парламента и правительства. Будущий нарком Азербайджанской ССР по военным и морским делам сыграл значительную роль в успехе восстания. Ранним утром 27 апреля он во главе отряда моряков ворвался в бакинскую школу юнкеров и обезоружил всех курсантов, а затем овладел портом и освободил из тюрьмы заключенных.

В 12.00 делегация большевиков во главе с Гамидом Султановым потребовала от правительства сдачи полномочий в течение 12 часов. Согласно Микояну, предложение азербайджанскому правительству было сделано не в результате выступления, а «под угрозой восстания».

В 00.30 28 апреля еще один ультиматум выставил властям АДР Ильдрым. В случае несогласия он обещал начать обстрел из всех корабельных орудий. Той же ночью в парламенте Азербайджана состоялось голосование. Большинством голосов было принято постановление об удовлетворении условий восставших. Вынужденно соглашаясь на эту меру, представители АДР при этом выставили ряд собственных условий. В частности, должна была сохраниться полная независимость Азербайджана под управлением советской власти. От нового правительства прежние министры потребовали не допустить вхождения РККА в Баку.

В 02.00 парламент объявил о самороспуске. Чиновников АДР в здании оперативно сменили коммунисты из ЦК АКП(б) и Азербайджанского временного революционного комитета.

Первым же делом они отправили телеграмму в Москву на имя председателя Совнаркома РСФСР Владимира Ленина, в которой сообщали о свержении правительства партии «Мусават» и переходе власти в руки Азревкома из шести человек под председательством Наримана Нариманова. Он стал главой Совнаркома образованной 28 апреля 1920 года Азербайджанской ССР и наркомом по иностранным делам.

Последний бой скоротечной операции состоялся у станции Баладжары на подступах к Баку. Красноармейцы заняли железнодорожный узел, отрезав правительству АДР путь на Тифлис. После захвата станции до командования бронепоездов дошли сведения о том, что со стороны Гянджи сюда направляются два азербайджанских бронепоезда. Навстречу им Микоян выдвинул два подоспевших советских бронепоезда, а остальные отправились к Баку через станцию Кишлы.

В ночь на 28 апреля Ефремов послал донесение Реввоенсовету 11-й армии: «Возложенная вами на нас задача отрядом бронепоездов выполнена, город Баку с 24 часов 27 апреля 1920 года в руках рабочих и крестьян Азербайджана».

Что говорят азербайджанские историки

«27-28 апреля 1920 рейд советских бронепоездов в Баку привел к захвату независимого Азербайджана и провозглашению советской республики», — констатировал эксперт по Кавказу Дэвид Маршалл Ланг в своей книге об истории Грузии.

В современном Азербайджане при описании советизации страны часто употребляется термин «оккупация». Как замечает историк Заур Гасымов, такую традицию ввели бежавшие за границу лидеры АДР, не смирившиеся с политическим поражением. В своей работе, посвященной историографии вопроса, он приводит выдержки из мемуаров полковника Генштаба вооруженных сил АДР Исрафил-Бея. Если верить военному, Гейчальский и Губинский батальоны оказали перешедшей реку Самур и вторгшейся на территорию Азербайджана Красной армии отчаянное сопротивление, однако не смогли «воспрепятствовать продвижению врага» по причине своей малочисленности.

«Резюмируя основную часть западных исследований об истории Азербайджана, проведенных западными специалистами и азербайджанскими эмигрантами, можно утверждать, что процесс, имевший место 27-28 марта 1920 года, был ни чем иным, как оккупацией республики большевиками, согласно сценарию, столь же удачно претворенному в жизнь в ноябре 1920 года в Армении и в феврале 1921 года в Грузии», — заключает Гасымов.

Другой специалист по теме, директор Института истории АН Азербайджана Ягуб Махмудов рассказывал в интервью газете «Каспий»: Сразу после оккупации под завесой «преобразования армии и флота» военные силы бывшей АДР были переподчинены Красной армии, то есть, Москве. Тем самым фактически была ликвидирована независимость Азербайджана. Одной из важных составных частей насильственного «государственного строительства» было создание на местах Комитетов бедноты, которые должны были превратиться в опору большевиков, углубить противостояние на селе и помогать правящему режиму в очистке азербайджанской деревни от «контрреволюционеров». Спустя некоторое время они были заменены Советами».

Созывом I Съезда Советов Азербайджанской ССР 6 мая 1921 года была завершена советизация Северного Азербайджана. 19 мая состоялось принятие первой Конституции Азербайджанской ССР.

«Хотя эта Конституция, являвшаяся в основном повторением Конституции РСФСР, гарантировала народу широкие права, она носила формальный характер, потому что деятельностью Советов руководила АКП (б), направляемая на всех этапах из Москвы. Были запрещены все другие политические партии, действовавшие в стране. Тем самым диктатура пролетариата, по сути, превратилась в партийную диктатуру», — подытожил Махмудов.