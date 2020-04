Земля затихла: как коронавирус помог сейсмологам

Пандемия коронавируса внесла хаос в экономику и жизнь людей на всех континентах. Однако меры, принятые для борьбы с распространением эпидемией, привели к снижению хозяйственной деятельности человека, и от снижения антропогенной нагрузки планета буквально вздохнула.

Реклама

Это заметили ученые по всему миру, которые в силу своих обязанностей ведут ежедневный сейсмический мониторинг поверхности Земли. Сейсмические станции детектируют волны, проходящие через кору планеты, однако фиксируют и техногенный шум, генерируемый транспортом, промышленными объектами, строительной техникой.

И именно этот гул, начиная с марта, начал снижаться, что заметили ученые разных стран.

Одним из первых на это обратил внимание сотрудник Королевской обсерватории Бельгии Томас Лекок, заметив, что теперь городские шумы стали соответствовать не будним дням, а скорее ситуации во время рождественских праздников.

Раньше его станция наблюдений располагалась в пригороде, однако, с ростом города сейсмометр стал отражать рост человеческой активности. «Когда идет снег, они спокойны, а когда марафон – мы видим, как бегут люди», — говорит Лекок.

Бельгия расположена в не очень сесмически активном регионе, однако, оценивая сейсмические шумы, ученые пытаются отсечь их, чтобы фиксировать отголоски слабых и далеких событий. Кроме того, шум производят не только люди – его создают, например, ветер и морские волны.

close Thomas Lecocq

Обсерватория опубликовала данные последних недель наблюдения в соцсетях, которые впечатлили сейсмолога Сьюзан Хоу. «Если почти каждый останется дома и не двинет ни мускулом, уровень дневного шума приблизится к обычному ночному», — сказала она.

На опубликованных данных отчетливо видно снижение шума, которое наблюдается в Бельгии после закрытия школ, ресторанов и других публичных заведний 14 марта, и после запрета на личные передвижения транспорта с 18 марта.

Теперь сейсмометр обсерватории по чувствительности на высоких частотах сравнялся со своим аналогом, находящимся на стометровой глубине и способен фиксировать небольшие землетрясения и взрывы от каменоломен. «В Бельгии действительно стало тихо», — считает Лекок.

Снижение сейсмического шума наблюдается и в других странах. Подобный эффект заметила Селеста Лабедз, сейсмолог из Лос-Анжелеса. «Падение действительно дикое», — сказала она.

Сами по себе полученные графики представляют небольшой научный интерес, однако временное снижение уровня шума в сейсмических наблюдениях может оказаться полезным для ученых, поскольку позволяет им получать больше информации из наблюдений.

Сейсмометры, имеющие высокую чувствительность на высоких частотах, обычно заглушенных человеческой деятельностью, позволяют ученым оценивать воздействие ветра или, например, поведение зеркала поверхности грунтовых вод.

Если затишье продлится в ближайшие месяцы, сейсмометры в различных городах мира cмогут лучше других фиксировать афтершоки землетрясений, считает Энди Фрассетто, сотрудник Объединения научно-исследовательских институтов сейсмологии (США). «Вы получите сигнал с меньшим шумом, что позволит вам иметь больше информации об этих событиях», — считает он.

В феврале ученые подсчитали, что снижение потребления электроэнергии в Китае и спад промышленного производства привели к уменьшению сжигания углеводородного топлива и, как результат – снижению вредных выбросов в атмосферу.

Такие выводы приводятся в исследовании, которое провела Лаури Милливирта, специалист независимой финской организации Centre for Research on Energy and Clean Air, занимающейся вопросами загрязнения атмосферы. В ходе исследования были проанализированы несколько экономических индикаторов, которые упали в Китае на фоне распространения коронавируса. Так, сжигание угля на электростанциях страны оказалось на четырехлетнем минимуме, а объемы переработки нефти на заводах в провинции Шаньдун оказались на минимуме с 2015 года.

Пятилетнего минимума достигли объемы выплавки стали, выбросы диоксида азота NO2 в Китае снизились на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом объемы внутренних авиаперевозок упали на 70%. В целом, меры, направленные на борьбу с последствиями эпидемии, привели к спаду на 15-40% в ключевых отраслях китайской промышленности.