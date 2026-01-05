Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп рассказал, как США вернут вложенные в Украину деньги

Трамп: США вернут вложенные в Украину средства за счет сделки по минералам
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернут денежные средства, переданные Украине, за счет сделки с Киевом по минеральным ресурсам. Его слова предает РИА Новости.

«Я вернул значительную часть этого (средств, преданных Украине - прим. ред.) назад, потому что мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», - сообщил Трамп журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

Также на борту самолета американский лидер сообщил о планах по восстановлению Венесуэлы. Он назвал эту латиноамериканскую республику страной, которая не жива, и пообещал «вернуть ее к жизни».

До этого Трамп рассказал, что не верит в атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что, по его данным, «что-то произошло достаточно близко», но это не было атакой на резиденцию российского лидера.

Ранее в США предупредили Россию о «неожиданном ударе» ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561409_rnd_4",
    "video_id": "record::4a826e0b-0e97-4185-8c5f-266b87440486"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+