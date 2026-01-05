Трамп рассказал, как США вернут вложенные в Украину деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернут денежные средства, переданные Украине, за счет сделки с Киевом по минеральным ресурсам. Его слова предает РИА Новости.

«Я вернул значительную часть этого (средств, преданных Украине - прим. ред.) назад, потому что мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», - сообщил Трамп журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

Также на борту самолета американский лидер сообщил о планах по восстановлению Венесуэлы. Он назвал эту латиноамериканскую республику страной, которая не жива, и пообещал «вернуть ее к жизни».

До этого Трамп рассказал, что не верит в атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что, по его данным, «что-то произошло достаточно близко», но это не было атакой на резиденцию российского лидера.

Ранее в США предупредили Россию о «неожиданном ударе» ЕС.