Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь являются самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году для работников с окладной системой оплаты труда и пятидневной рабочей неделей. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Самыми выгодными месяцами отпуска... в 2026 году будут июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня), — сказала Подольская.

По ее словам, наименее удачным месяцем для отпуска является январь, в котором будет всего 15 рабочих дней.

Подольская пояснила, что при окладной системе оплаты труда чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня. В связи с этим сотрудникам финансово выгоднее, чтобы их отпуск приходился на месяцы с наибольшим числом рабочих дней.

3 января Подольская сообщила, что россияне будут отдыхать в этом году почти четыре месяца — 118 дней выпадает на праздники и выходные без учета 28-дневного отпуска. По ее словам, количество рабочих дней составит 247.

В феврале и марте в 2026 году россияне официально отдыхают по три дня: День защитника Отечества выпадает на понедельник, а субботний Международный женский день переносится на начало следующей недели. Эксперты посоветовали взять 4 дня отпуска в один из этих периодов, чтобы сохранить выходные на оставшуюся часть года. Так каникулы в конце зимы продлятся с 21 февраля по 1 марта, а в начале весны — с 7 по 15 марта.

Ранее эксперт объяснил, кто должен оплачивать корпоратив.