Трамп назвал верным решение Мадуро сдаться

Президент США Дональд Трамп считает верным решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро сдаться добровольно, поскольку бойцы американского спецназа в ходе операции действовали «крайне жестоко». Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Мадуро сразу сдался, он поднял руки и сдался. И он поступил правильно», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, спецназ действовал крайне эффективно и жестоко. При этом он не стал рассказывать больше подробностей.

До этого американский лидер заявил, что много граждан Кубы было ликвидировано в ходе операции Вооруженных сил США в Венесуэле. Речь шла о группе людей, охранявших президента южноамериканской республики.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Ранее Трамп назвал «похищение» подходящим словом для захвата Мадуро.