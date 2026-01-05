Трамп назвал верным решение Мадуро сдаться

Президент США Дональд Трамп считает верным решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро сдаться добровольно, поскольку бойцы американского спецназа в ходе операции действовали «крайне жестоко». Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.
«Мадуро сразу сдался, он поднял руки и сдался. И он поступил правильно», — сказал глава Белого дома.
По словам Трампа, спецназ действовал крайне эффективно и жестоко. При этом он не стал рассказывать больше подробностей.
До этого американский лидер заявил, что много граждан Кубы было ликвидировано в ходе операции Вооруженных сил США в Венесуэле. Речь шла о группе людей, охранявших президента южноамериканской республики.
3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.
Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Ранее Трамп назвал «похищение» подходящим словом для захвата Мадуро.