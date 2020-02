Планета вздохнула: как коронавирус ударил по выбросам

Эпидемия коронавируса, которая стала главным мировым событием с начала года, стала причиной гибели свыше двух тысяч человек, колоссального экономического ущерба и транспортной изоляции Китая. Однако к неожиданным и на удивление положительным последствиям привела вспышка вируса с точки зрения экологии планеты.

Оказалось, что снижение потребления электроэнергии в Китае и спад промышленного производства привели к уменьшению сжигания углеводородного топлива и,

как результат – снижению вредных выбросов в атмосферу.

Такие выводы приводятся в исследовании, которое провела Лаури Милливирта, специалист независимой финской организации Centre for Research on Energy and Clean Air, занимающейся вопросами загрязнения атмосферы.

В ходе исследования были проанализированы несколько экономических индикаторов, которые упали в Китае на фоне распространения коронавируса. Так, сжигание угля на электростанциях страны оказалось на четырехлетнем минимуме, а объемы переработки нефти на заводах в провинции Шаньдун оказались на минимуме с 2015 года.

Пятилетнего минимума достигли объемы выплавки стали, выбросы диоксида азота NO2 в Китае снизились на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом объемы внутренних авиаперевозок упали на 70%.

В целом, меры, направленные на борьбу с последствиями эпидемии, привели к спаду на 15-40% в ключевых отраслях китайской промышленности. В масштабах страны это привело к снижению на четверть выбросов углекислого газа в атмосферу за последние две недели – период, когда китайская промышленность обычно восстанавливается после традиционного новогоднего спада.

«В аналогичный период 2019 года Китай выбросил 400 млн тонн углекислого газа, это означает,

что вирус сократил эмиссии на 100 млн тонн», — говорится в отчете.

Объемы ежедневного сжигания угля шестью крупнейшими китайскими предприятиями WIND Information

На приведенном графике видно, как в Китае объемы сжигания угля ежегодно в среднем на 50% падают в период новогодних каникул, а затем плавно восстанавливаются. «В этом году необычайное падение в энергетике продлилось на десять дней без признаков отскока. Это произошло потому, что ежегодные каникулы были продлены, чтобы дать правительству больше времени, чтобы взять эпидемию под контроль – и потребление энергии осталось на спаде, несмотря на то, что работа официально возобновилась 10 февраля», — говорится в отчете.

Впрочем, эксперты уверены, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от мер, принимаемых китайским правительством, и, если экономика быстро оправится от сокращения производства, в годовом исчислении экономический ущерб и снижение выбросов окажутся не столь ощутимыми. «Когда вирус затихнет, скорее всего мы увидим «ответное загрязнение» — фабрики нарастят производство до максимума, чтобы скомпенсировать свои потери в период шатдауна», — считает Ли Шо, сотрудник китайского отделения Greenpeace.

Накануне вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп. Он сравнил коронавирус c тяжелым острым респираторным синдром (SARS). В случае с SARS, убивая организм, в котором он живет, его самого не становится. Новый же тип коронавируса способен приобрести хроническую форму и существовать долгое время.

Ранее китайские исследователи разобрались, для кого COVID-19 смертельно опасен, а у кого болезнь пройдет легко и не нанесет серьезного вреда здоровья. Результаты они изложили в статье в журнале Chinese Journal of Epidemiology. Ученые проанализировали свыше 70 тыс. случаев заражения. Это исследование стало наиболее крупным с начала эпидемии.

В 80,9% случаев болезнь протекает с легкими или умеренными симптомами, отмечают исследователи. Тяжелых случаев насчитывается около 13,8%, и лишь 4,7% — критические.

В группе риска — пожилые люди. Среди них самый высокий процент смертности — 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не зарегистрировано. При этом известно как минимум два случая инфицирования новорожденных — они подхватили вирус от матерей.