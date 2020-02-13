«Пропаганда кричала о чудо-оружии»: как РККА взяла Будапешт

13 февраля 1945 года освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецкой группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии, начавшаяся 29 октября 1944-го.

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К 75-й годовщине снятия оккупации со столицы Венгрии Минобороны России опубликовало сканы рассекреченных документов из фондов своего Центрального архива. Среди прочих приводится постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года. В нем особо подчеркивалось, что приход Красной армии в Венгрию вызван исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением германских войск, не имеет других целей, кроме как освобождение венгерского народа от немецко-фашистского гнета, и не преследует целей приобретения части венгерской территории.

Как начиналась битва за Будапешт

29 октября 1944 года, через два дня после завершения Дебреценской операции, войска 2-го Украинского фронта начали наступление на Будапешт, несмотря на организованную противником очень прочную оборону.

«46-я армия, 2-й и 4-й гвардейские механизированные корпуса в период с 29 октября по 2 ноября прорвали вражескую оборону и вышли на подступы к венгерской столице с юга, — отмечается в книге начальника Главного военно-санитарного управления РККА Ефима Смирнова «Фронтовое милосердие». — Но дальнейший путь туда им преградил свежий вражеский танковый корпус, занявший заранее подготовленные оборонительные позиции.

Ослабленные и уставшие в непрерывных наступательных боях, наши войска не смогли преодолеть его оборону.

После недельной паузы 2-й Украинский фронт с 11 по 26 ноября нанес второй фронтальный удар по Будапешту, на этот раз с востока и силами 52-й, 7-й гвардейской и 46-й армий. Но и на восточном направлении вражеские войска приостановили наше наступление».

В начале декабря к общему делу подключились подразделения 3-го Украинского фронта, форсировавшие Дунай и вышедшие северо-восточнее озера Балатон. Немцы в ответ предпринимали сильные контрудары. 26 декабря советские войска соединились западнее Будапешта в районе Эстергома, полностью окружив Будапештскую группировку противника. В «котел» попали 188 тыс. человек, в том числе венгерские подразделения и части СС. Через три дня окруженному гарнизону отправили ультиматум с требованием капитуляции. Однако немцы открыли стрельбу и убили советских парламентеров – капитана Илью Остапенко, отправившегося в Буду, и капитана Миклоша Штайнмеца, делегированного в Пешт.

Освобождение Пешта

«Чтобы поддержать дух гитлеровских вояк, геббельсовская пропаганда кричала в те дни о новом чудо-оружии, которое-де «изменит ход войны», окруженным в Будапеште войскам посылались контейнеры с наградами, — писал в мемуарах начальник штаба 2-го Украинского фронта Матвей Захаров. — В течение января немецко-фашистское командование трижды делало отчаянные попытки выручить свои войска, бросая против соединений и частей, находившихся на внешнем фронте окружения города, значительные силы. Все это, разумеется, затягивало процесс освобождения Будапешта. Гитлеровцы располагали большими запасами материальных средств, получали боеприпасы, горючее и продовольствие по воздуху. Укрепившись в угловых зданиях, они держали под обстрелом сразу несколько улиц. За толстыми стенами старинных домов фашисты чувствовали себя в безопасности.

В то же время из окон, проемов и специально продолбленных в стенах амбразур их пулеметы и орудия вели губительный огонь.

Многие из крупных зданий были заранее минированы, чтобы в нужный момент завалами преградить путь наступавшим советским танкам. Однако никакие военные хитрости не могли остановить продвижение советских солдат. Преодолевая упорное сопротивление врага, они очищали квартал за кварталом от фашистской нечисти. 9 января был захвачен ипподром близ Восточного вокзала, служивший гитлеровцам аэродромом, что лишило их снабжения по воздуху. Доставка же грузов на парашютах оказалась малоэффективной, и посылки часто попадали не по адресу».

18 января 1945 года советские войска освободили Пешт. Отступая, немцы взорвали все мосты через Дунай. Их потери составили около 36 тыс. убитыми. Потери советских войск при штурме Пешта оцениваются в примерно 10 тыс. человек убитыми, ранеными и заболевшими.

Сложности штурма Буды

Далее Красная армия приступила к очищению от нацистов Буды, расположенной на холмах.

Ликвидация окруженной группировки противника продолжалась 25 дней. Как вспоминал маршал Захаров, советское командование стремилось сохранить памятники архитектуры древней части венгерской столицы, а потому избегало применения тяжелой артиллерии и авиации. Напротив, немцы методично разрушали город, ведя огонь прямой наводкой.

В старой части Буды имелось большое количество каменных и железных оград вокруг зданий. Они находились под обстрелом из соседних домов. Их преодоление было возможно только после подрыва саперами или разрушения артиллерией. Подрыв производился ночью в условиях темноты или же днем под прикрытием дыма или огня соседних подразделений. Потери штурмовавших Буду частей и соединений в период с 1 по 10 февраля составили около 4,8 тыс. человек, в том числе 1 тыс. убитыми.

11 февраля командующий немецкой обороной Будапешта обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух отдал приказ прорываться на запад. В ту же ночь осажденные нацисты попытались с боем покинуть город. Штабы двигались параллельно по подземному канализационному каналу. Многие были убиты еще при попытке вырваться с территории замка, лишь некоторым удалось выйти к окраинам города. Из группировки численностью 28 тыс. немецких и венгерских солдат и офицеров примерно 10 600 раненых остались в городе. К немецкой линии обороны сумели пробиться около 800 человек.

Оставшиеся в Буде разрозненные группы к 10 часам утра 13 февраля были уничтожены или принуждены к сдаче. Пфеффер-Вильденбрух попал в плен вместе со своим штабом и после Второй мировой войны был приговорен МВД Латвийской ССР к 25 годам лагерей. В 1955 году его, однако, передали ФРГ, власти которой освободили старого нациста.

Всего за период проведения Будапештской операции были пленены 133 тыс. и уничтожены 55 тыс. немецких и венгерских военных.

Будапештская операция завершилась 13 февраля 1945 года сдачей оставшихся районов города.

Потери и трофеи

Во внеочередном донесении Военного совета 2-го Украинского фронта Верховному Главнокомандующему в тот же день подводился итог многодневных ожесточенных уличных боев, завершившихся «овладением важнейшим узлом железных и шоссейных дорог Европы, крупнейшим портом на Дунае и главным центром всей промышленности Венгрии». После сообщения об убитых в городских боях солдатах и офицерах неприятеля, разбитых танках и орудиях, сбитых самолетах, в донесении перечислялись трофеи советских войск: «танков и СУ — 269, орудий разного калибра — 1257, бронемашин и бронетранспортеров — 83, минометов — 476, самолетов — 15, планеров — 32, складов с различным военным имуществом — 46».

За 108 суток войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 вражеских дивизий и бригад и освободили около 70 тыс. евреев из центрального будапештского гетто. Безвозвратные потери РККА в Будапештской наступательной операции составили 80 026 человек (11,1% от общего числа участников).

Падение венгерской столицы стало прелюдией к взятию Берлина. Заставив Адольфа Гитлера перебросить в Венгрию с центрального участка Восточного фронта 37 дивизий, битва за Будапешт облегчила продвижение советских войск на главном направлении. В боях за Берлин советские военные использовали опыт штурма районов венгерской столицы.

Как отмечалось в официальной советской хронике, «боевые действия на территории Венгрии потребовали огромного напряжения физических и моральных сил наших войск.

Ни в одной наступательной операции 1944 года не приходилось вести столь напряженных боев, как в Будапеште. Ни одно окружение вражеских войск и их ликвидация не потребовали так много времени, как в этой операции».

«В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования «Будапештских» и к награждению орденами. Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, овладевших столицей Венгрии городом Будапешт, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий», — говорилось в благодарственном приказе войскам, отличившимся при овладении венгерской столицы.