Не хуже мужчин: как женщины ориентируются в пространстве

Пространственное мышление мужчин не лучше, чем у женщин, выяснили специалисты ирландского исследовательского центра Lero, расположенного в Лимерикском университете. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Реклама

Пространственное мышление отвечает за ориентацию в пространстве и возможность представления объектов в трехмерном измерении. Люди с хорошо развитым пространственным мышлением чаще преуспевают в сферах, связанных с математикой, технологиями, инженерией. Также этот показатель коррелирует с более высоким уровнем интеллекта.

Ранее тесты показывали, что с задачами на пространственное мышление лучше справляются мужчины.

Однако в последние годы выяснилось, что при некоторых факторах преимущество пропадает — например, если женщина уверена в своих навыках. Также ранее один из экспериментов показал, что если дать женщинам, изначально показавшим результаты более низкие, чем у мужчин, поиграть около 10 часов в трехмерную компьютерную игру, предполагающую быструю ориентацию в пространстве то различие пропадает. Поэтому ученые стали сомневаться, что принадлежность к мужскому полу действительно дает какие-то бонусы к пространственному мышлению.

Участниками исследования стали 100 студентов — 47 юношей и 53 девушки. Ученые предложили им стандартный тест на пространственное мышление. Изучив изображение объемной фигуры, участники должны были выбрать ее, но расположенную иначе, среди предложенных вариантов. Еще одно задание заключалось в том, чтобы после изучения фигуры найти ее зеркальное отображение. Также исследователи использовали айтрекинг — технологию определения направления взгляда.

Существенной разницы между результатами мужчин и женщин не оказалось. Всем им понадобилось примерно равное время для завершения заданий, с первым они справлялись точнее и быстрее, чем со вторым. Интересно, что если участники уделяли много времени разглядыванию фигур, их результаты были лучше во втором тесте, но хуже в первом.

«Результаты противоречат прежним утверждениям о том, что пространственное мышление различается по половому признаку и у мужчин якобы развито лучше», — пишут авторы работы.

Один из важных параметров — время, отведенное на выполнение заданий, отмечают они. Так, обычно на 10 заданий отводится три минуты. Однако чем больше времени дается на их выполнение, тем меньше оказывается межполовая разница. Чтобы она пропала, достаточно увеличить его до шести минут.

Исследователи выделили участникам 15 минут. Они справились в среднем за восемь.

Значимой разницы между тем, как участники рассматривали фигуры, исследователи тоже не обнаружили. Есть несколько стратегий, поясняют они: мысленная смена ракурса, вращение объекта, аналитический подход, исходящий из каких-либо характеристик фигуры. Однако тяги к определенным стратегиям в зависимости от пола они не выявили.

Развеяли исследователи и еще один стереотип. Ранее считалось, что мужчины, выбрав верный, как им кажется, вариант, сразу же переходят к следующему заданию. Однако исследование показало, что они, наоборот, дольше рассматривают фигуры. Это сослужило им дурную службу в заданиях с зеркальными объектами.

«Мужчины лучше женщин? Вообще-то, нет,

— заключает доктор Адам Тот, один из авторов работы. — Наше исследование показало, что у мужчин нет преимущества в способностях к пространственному мышлению. Если слегка увеличить время, отведенное на прохождение теста, их преимущество пропадет. Это показывает, что нет обусловленной половой принадлежностью разницы в способностях к пространственному мышлению и она объясняется другими факторами».

Авторы работы обращают внимание на исследования, посвященные причинам в разнице результатов тестов на пространственное мышление в зависимости от пола. В частности, они показывают, что если перед началом эксперимента рассказать участникам о том, что мужчины справляются с тестами лучше, то в итоге их результат будет действительно выше. Если же сообщить о преимуществах женщин в этих заданиях, то разница в результатах пропадет. Из этого можно сделать вывод, что дело не в половых особенностях мозга, а лишь в стереотипах, с ними связанных. В перспективе ученые собираются исследовать этот аспект более подробно.